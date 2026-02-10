Яким буде майбутнє розширення Monster Hunter Wilds?

Під час ювілейного відео, випущеного до першої річниці гри, продюсер серії Рьозо Цудзімото підтвердив, що Monster Hunter Wilds отримає повноцінне масштабне доповнення. За його словами, воно створюється за тією ж логікою, що й доповнення Iceborne та Sunbreak, пише VGC.

Дивіться також Злив розсекретив коли чекати реліз однієї з найочікуваніших відеоігор для PlayStation 5

Мова йде не про звичайний набір місій, а про велике розширення з новими монстрами, ігровими механіками, сюжетними лініями та окремим регіоном для дослідження.

Деталі Capcom обіцяє розкрити влітку, без уточнення точної дати анонсу.

Окрім планів на доповнення, Capcom також поділилася інформацією про святковий контент для Wilds. Уже наступного місяця в грі з’явиться Anniversary-івент із кросовером зі спін-оф серії Stories. Це пов’язано з релізом Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, який запланований на 13 березня.

Дев'ятихвилинний ролик, у якому прозвучала заява: дивіться відео

Шлях до успіху й проблеми

Monster Hunter Wilds вийшла торік і одразу стала рекордсменом для Capcom. За перший місяць продажі перевищили 10 мільйонів копій, що стало найкращим стартом в історії компанії, писало Videogames Chronicle.

Водночас після запуску команда розробників зіткнулася з серйозними проблемами оптимізації на ПК. Capcom уже випустила велике оновлення, яке частково вирішує ці проблеми, а ще один патч очікується найближчим часом.

Попри сильний старт, подальші продажі Wilds виявилися скромнішими у порівнянні з Monster Hunter World, якщо дивитися на показники після релізного періоду. Втім, у Capcom розраховують, що масштабне доповнення зможе повторити ефект Iceborne, яке у 2019 році суттєво продовжило комерційне життя World.

Президент компанії Харухіто Цудзімото раніше пояснював успіх Monster Hunter World, зокрема, доступнішою аудиторією консолей. За його словами, висока ціна PlayStation 5 стала бар’єром для молодших гравців, що могло вплинути на динаміку продажів новішої частини серії.

Додаткового інтересу до Wilds додають чутки про можливий реліз гри на Nintendo Switch 2. За даними, отриманими з аналізу файлів останнього оновлення, Capcom може готувати порт для нової консолі Nintendo, хоча офіційного підтвердження цьому поки немає.