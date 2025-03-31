Нагадаємо, що за перші три дні після виходу Monster Hunter Wilds продалася тиражем у понад 8 мільйонів копій, що стало найкращим стартом в історії Capcom, розповідає 24 Канал.

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Надалі темпи продажів дещо сповільнилися, але гра все ж змогла подолати 10-мільйонну позначку на всіх цільових платформах.

Для порівняння, найуспішніша гра Capcom – Monster Hunter: World (21,3 мільйона проданих копій станом на 31 грудня 2024 року) – за аналогічний період (один місяць і один тиждень) досягла 7,5 мільйона копій.

За словами Capcom, успіх Monster Hunter Wilds пояснюється одночасним виходом на ПК і консолях, впровадженням кросплею (вперше в історії серії) та численними новими елементами геймплею.

Гра доступна на ПК, PS5, Xbox Series X і S. Журналісти високо оцінили проект (88-90% на Metacritic), проте відгуки гравців у Steam залишаються "змішаними". Піковий онлайн на платформі сягав 1,384 мільйона осіб.

Перше контентне оновлення для Monster Hunter Wilds вийде 4 квітня. Воно додасть до гри левіафана Mizutsune, нову мирну локацію та інші елементи. Другий патч запланований на літо.