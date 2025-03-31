Напомним, что за первые три дня после выхода Monster Hunter Wilds продалась тиражом в более чем 8 миллионов копий, что стало лучшим стартом в истории Capcom, рассказывает 24 Канал.

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В дальнейшем темпы продаж несколько замедлились, но игра все же смогла преодолеть 10-миллионную отметку на всех целевых платформах.

Для сравнения, самая успешная игра Capcom – Monster Hunter: World (21,3 миллиона проданных копий по состоянию на 31 декабря 2024 года) – за аналогичный период (один месяц и одна неделя) достигла 7,5 миллиона копий.

По словам Capcom, успех Monster Hunter Wilds объясняется одновременным выходом на ПК и консолях, внедрением кроссплея (впервые в истории серии) и многочисленными новыми элементами геймплея.

Игра доступна на ПК, PS5, Xbox Series X и S. Журналисты высоко оценили проект (88-90% на Metacritic), однако отзывы игроков в Steam остаются "смешанными". Пиковый онлайн на платформе достигал 1,384 миллиона человек.

Первое контентное обновление для Monster Hunter Wilds выйдет 4 апреля. Оно добавит в игру левиафана Mizutsune, новую мирную локацию и другие элементы. Второй патч запланирован на лето.