Monster Hunter Wilds встановлює нові рекорди: продажі гри перевищили 10 мільйонів копій

Японський видавець та розробник Capcom оголосив про черговий успіх екшену Monster Hunter Wilds, який вийшов наприкінці лютого. За перший місяць після релізу гра розійшлася тиражем понад 10 мільйонів копій.

Нагадаємо, що за перші три дні після виходу Monster Hunter Wilds продалася тиражем у понад 8 мільйонів копій, що стало найкращим стартом в історії Capcom, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Японський блогер вразив геймерів, покадрово відтворивши популярну сцену з Monster Hunter Wilds

Надалі темпи продажів дещо сповільнилися, але гра все ж змогла подолати 10-мільйонну позначку на всіх цільових платформах.

Для порівняння, найуспішніша гра Capcom – Monster Hunter: World (21,3 мільйона проданих копій станом на 31 грудня 2024 року) – за аналогічний період (один місяць і один тиждень) досягла 7,5 мільйона копій.

За словами Capcom, успіх Monster Hunter Wilds пояснюється одночасним виходом на ПК і консолях, впровадженням кросплею (вперше в історії серії) та численними новими елементами геймплею.

Гра доступна на ПК, PS5, Xbox Series X і S. Журналісти високо оцінили проект (88-90% на Metacritic), проте відгуки гравців у Steam залишаються "змішаними". Піковий онлайн на платформі сягав 1,384 мільйона осіб.

Перше контентне оновлення для Monster Hunter Wilds вийде 4 квітня. Воно додасть до гри левіафана Mizutsune, нову мирну локацію та інші елементи. Другий патч запланований на літо.