Відома українська організація неочікувано закрила академію та розпустила склад з CS 2

Молода, але вже відома українська кіберспортивна організація закрила проєкт своєї академії та розпустила склад з Counter-Strike 2.

Вслід за змінами в основному складі з CS 2 у Monte оголосили про закриття академії для юних кіберспортсменів, інформує 24 Канал.

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Далі без Monte Gen

Організація Monte, вочевидь, продовжує стрімке падіння, після своїх успіхів на останньому "Мейджорі" з CS: GO.

Основний склад колективу давно не відчував радості великих перемог та потерпає від постійних змін, а тепер й академії організації прийшов кінець.

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Про це повідомив один з гравців Monte Gen – снайпер Робертс "shield" Тіпсіс на своїй сторінці в соцмережі X.

Оскільки Монте закриває свою академію, я можу вільно досліджувати інші варіанти (продовження кар'єри, – ред.) без опції викупу. Я готовий і мотивований знову показати себе,

– написав кібератлет.

Виходить, що "вільними агентами" стали й інші гравці молодіжного складу:

Джек "Gizmy⁠" фон Спрекельсен

Владислав "leen" Степанов

Гітіс "⁠ryu" Глушаускас

Давид "fnl" Мушуру

Ймовірно, хтось з них може поповнити основний склад Monte в якому наразі чимало вакантних місць.