Користувач з нікнеймом Ermaccer випустив для Mortal Kombat 11 модифікацію, яка може змінювати положення камери у відеогрі. Тепер геймери можуть зіграти у цю гру від першої чи третьої особи.

У мережі з'явилася дуже цікава модифікація для відеогри Mortal Kombat 11, її автором став геймер з нікнеймом Ermaccer. Відео з демонстрацією можливостей цієї модифікації вже зібрало 75 тисяч переглядів на платформі YouTube.

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Майже у всіх іграх серії Mortal Kombat геймери грають з камерою, яка знаходиться збоку. Але декілька останніх частин виконано у стилі 2,5D. Тобто графіка у таких відеоіграх лише намагається імітувати 3D, бо герої все одно можуть переміщуватися лише уздовж двох осей. Така стилістика була характерна для відеоігор, які виходили ще у дев'яностих. Але в останні роки також виходили цікаві проєкти, які використовували такий прийом (Valiant Hearts: The Great War чи Assassin's Creed Chronicles).

Моддер з нікнеймом Ermaccer додав у відеогру Mortal Kombat 11 вигляд від першої та третьої особи. Ця модифікація допомагає по-новому поглянути на ігровий процес Mortal Kombat. Тепер можна побачити арени та бійців з незвичайних ракурсів. Геймери відзначають, що грати у відеогру стало незвично та не дуже зручно, проте спробувати можна.

Також набір модифікацій MK11Hook від Ermaccer додає у гру Mortal Kombat 11 ще деякі цікаві функції. Головною перевагою цієї збірки є меню, у якому геймери можуть змінювати різноманітні налаштування відеогри (камеру чи швидкість). Завантажити набір MK11Hook можна за цим посиланням. Також там можна знайти детальну інструкцію, у якій пояснюється як встановити цю модифікацію на PC.

Варто відзначити, що за використання цього моду в онлайн-режимі можна отримати бан. Модифікація змінює деякі файли гри, а це може розцінюватися як чітерство.

Дивіться відео з оглядом цієї модифікації