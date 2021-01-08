Модифікація, яка змінює все: ентузіаст додав у Mortal Kombat 11 вигляд від першої особи – відео
Користувач з нікнеймом Ermaccer випустив для Mortal Kombat 11 модифікацію, яка може змінювати положення камери у відеогрі. Тепер геймери можуть зіграти у цю гру від першої чи третьої особи.
У мережі з'явилася дуже цікава модифікація для відеогри Mortal Kombat 11, її автором став геймер з нікнеймом Ermaccer. Відео з демонстрацією можливостей цієї модифікації вже зібрало 75 тисяч переглядів на платформі YouTube.
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Майже у всіх іграх серії Mortal Kombat геймери грають з камерою, яка знаходиться збоку. Але декілька останніх частин виконано у стилі 2,5D. Тобто графіка у таких відеоіграх лише намагається імітувати 3D, бо герої все одно можуть переміщуватися лише уздовж двох осей. Така стилістика була характерна для відеоігор, які виходили ще у дев'яностих. Але в останні роки також виходили цікаві проєкти, які використовували такий прийом (Valiant Hearts: The Great War чи Assassin's Creed Chronicles).
Моддер з нікнеймом Ermaccer додав у відеогру Mortal Kombat 11 вигляд від першої та третьої особи. Ця модифікація допомагає по-новому поглянути на ігровий процес Mortal Kombat. Тепер можна побачити арени та бійців з незвичайних ракурсів. Геймери відзначають, що грати у відеогру стало незвично та не дуже зручно, проте спробувати можна.
Також набір модифікацій MK11Hook від Ermaccer додає у гру Mortal Kombat 11 ще деякі цікаві функції. Головною перевагою цієї збірки є меню, у якому геймери можуть змінювати різноманітні налаштування відеогри (камеру чи швидкість). Завантажити набір MK11Hook можна за цим посиланням. Також там можна знайти детальну інструкцію, у якій пояснюється як встановити цю модифікацію на PC.
Дивіться відео з оглядом цієї модифікації
Mortal Kombat 11Відеогра у жанрі файтингу, яка була розроблена студією NetherRealm та видана у 2019 році. Геймплейно ця частина MK не відрізняється від попередніх, гравці керують бійцями, які мають унікальні набори прийомів та вмінь. Ця відеогра отримала високі оцінки від критиків, хоча звичайні геймери критикували її за систему мікротранзакцій.
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