Цього тижня в онлайн-магазині Epic Games Store можна безкоштовно отримати гру Crying Suns. А вже наступного тижня можна буде забрати популярну відеогру Star Wars: Battlefront 2.

У 2021 році сервіс Epic Games Store вирішив продовжити традиційні роздачі відеоігор. У крамниці кожного тижня можна буде безкоштовно отримувати різноманітні цікаві проєкти.

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Crying Suns

Вже зараз в Epic Games Store можна безкоштовно отримати відеогру Crying Suns. За жанром це тактичний "рогалик", розробником якого стала студія Alt Shift. Гра вийшла лише у вересні 2019 року, а вже зараз її можна безкоштовно забрати та зекономити 329 гривень. Геймери повинні взяти на себе роль адмірала космічного флоту та дослідити залишки імперії, яка зникла за невідомих причин. Головними особливостями гри є випадкове, процедурне генерування рівнів та тактичні баталії. Crying Suns отримала позитивні відгуки від геймерів та критиків, також останні відзначають, що гра схожа на Hades. Безкоштовно отримати цю відеогру можна буде до 14 січня за цим посиланням.

Дивіться трейлер відеогри Crying Suns – відео

Star Wars: Battlefront 2

А вже наступного тижня можна буде безкоштовно отримати дуже популярну відеогру Star Wars: Battlefront 2. Варто відзначити, що роздавати будуть основну гру, а також комплект Celebration Edition, у який ввійшли різноманітні платні предмети для кастомізації героїв. Це четверта гра у серії Star Wars: Battlefront, яка вийшла у листопаді 2017 року. У цій частині геймери отримали повноцінну сюжетну кампанію, але за представницю Імперії. Головною особливістю Star Wars: Battlefront 2 є мультиплеєр, у який з наступного тижня зможуть пограти всі охочі. На вибір є 11 режимів гри, а також чимала кількість зброї та техніки. Цю відеогру можна буде отримати безкоштовно з 14 по 21 січня.

Дивіться трейлер відеогри Star Wars: Battlefront 2 – відео