На этой неделе в онлайн-магазине Epic Games Store можно бесплатно получить игру Crying Suns. А уже на следующей неделе можно будет забрать популярную видеоигру Star Wars: Battlefront 2.

В 2021 году сервис Epic Games Store решил продолжить традиционные раздачи видеоигр. В магазине каждую неделю можно будет бесплатно получать разнообразные интересные проекты.

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Crying Suns

Уже сейчас в Epic Games Store можно бесплатно получить видеоигру Crying Suns. По жанру это тактический "рогалик", разработчиком которого стала студия Alt Shift. Игра вышла только в сентябре 2019 года, а уже сейчас ее можно бесплатно забрать и сэкономить 329 гривен. Геймеры должны взять на себя роль адмирала космического флота и исследовать остатки империи, которая исчезла по неизвестным причинам. Главными особенностями игры является случайное, процедурное генерирование уровней и тактические баталии. Crying Suns получила положительные отзывы геймеров и критиков, также последние отмечают, что игра похожа на Hades. Бесплатно получить эту видеоигру можно будет до 14 января по этой ссылке.

Смотрите трейлер видеоигры Crying Suns​ – видео

Star Wars: Battlefront 2

А уже на следующей неделе можно будет бесплатно получить очень популярную видеоигру Star Wars: Battlefront 2. Стоит отметить, что раздавать будут основную игру, а также комплект Celebration Edition, в который вошли разнообразные платные предметы для кастомизации героев. Это четвертая игра в серии Star Wars: Battlefront, которая вышла в ноябре 2017 года. В этой части геймеры получили полноценную сюжетную кампанию, но за представительницу Империи. Главной особенностью Star Wars: Battlefront 2 является мультиплеер, в который со следующей недели смогут поиграть все желающие. На выбор есть 11 режимов игры, а также немалое количество оружия и техники. Эту видеоигру можно будет получить бесплатно с 14 по 21 января.

Смотрите трейлер видеоигры Star Wars: Battlefront 2 – видео