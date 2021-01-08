Пользователь с никнеймом Ermaccer выпустил для Mortal Kombat 11 модификацию, которая может изменять положение камеры в видеоигре. Теперь геймеры могут сыграть в эту игру от первого или третьего лица.

В сети появилась очень интересная модификация для видеоигры Mortal Kombat 11, ее автором стал геймер с никнеймом Ermaccer. Видео с демонстрацией возможностей этой модификации уже собрало 75 тысяч просмотров на платформе YouTube.

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Почти во всех играх серии Mortal Kombat геймеры играют с камерой, которая находится сбоку. Но несколько последних частей выполнено в стиле 2,5D. То есть графика в таких видеоиграх лишь пытается имитировать 3D, потому что герои все равно могут перемещаться только вдоль двух осей. Такая стилистика была характерна для видеоигр, которые выходили еще в девяностых. Но в последние годы также выходили интересные проекты, которые использовали такой прием (Valiant Hearts: The Great War или Assassin's Creed Chronicles).

Моддер с никнеймом Ermaccer добавил в видеоигру Mortal Kombat 11 вид от первого и третьего лица. Эта модификация помогает по-новому взглянуть на игровой процесс Mortal Kombat. Теперь можно увидеть арены и бойцов из необычных ракурсов. Геймеры отмечают, что играть в видеоигру стало непривычно и не очень удобно, но попробовать можно.

Также набор модификаций MK11Hook от Ermaccer добавляет в игру Mortal Kombat 11 еще некоторые интересные функции. Главным преимуществом этой сборки есть меню, в котором геймеры могут менять разнообразные настройки видеоигры (камеру или скорость). Скачать набор MK11Hook можно по этой ссылке. Также там можно найти подробную инструкцию, в которой объясняется как установить эту модификацию на PC.

Стоит отметить, что при использовании этого мода в онлайн-режиме можно получить бан. Модификация изменяет некоторые файлы игры, а это может расцениваться как читерство.

Смотрите видео с обзором этой модификации