Головний секрет Mortal Kombat 11 вже розкрито: геймерам знадобився цілий рік для цього
Головна таємниця гри Mortal Kombat 11 була розкрита користувачем з нікнеймом TheThiny. Якщо активувати цей секрет, то гравці зможуть отримати доступ до спеціальної події.
Користувач з нікнеймом TheThiny опублікував на своєму youtube-каналі відео, у якому поділився розгадкою головної таємниці у грі Mortal Kombat 11. Про існування цього секрету у відеогрі геймери почали здогадуватися ще наприкінці 2019 року.
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На фоні у режимі "Вежі часу" з певною періодичністю пролітає метеорит (кожні 2 години). Геймери вже давно припускали, що для активації секрету потрібно ввести певну комбінацію. Також вони знайшли у файлах гри рядки зі словами "Meteor Event" (Подія з метеоритом).
Для розгадки цієї таємниці TheThiny використав модифікацію, яка змушує метеорит пролітати частіше. Лише так він зміг перепробувати чималу кількість різноманітних комбінацій. Правильною виявилась така: вліво, вгору, вліво, вправо, вліво, вгору, вгору.
Як активувати секрет з метеоритом – відео
Якщо зробити все правильно, то активується спеціальна подія: змагання з випадковим суперником на максимальній складності. Для того, щоб отримати доступ до неї потрібно: 250 тисяч монет, 500 сердець та 2,5 тисячі душ. Для проходження цього змагання дається лише 1 година. Також не можна виходити з режиму "Вежі часу", бо секретна подія зникне.
Нагородою за успішне проходження може бути випадковий скін Kombat League, а також різноманітні аксесуари чи костюми для персонажів цієї гри.
Mortal Kombat 11Відеогра у жанрі файтингу, яка була розроблена студією NetherRealm та видана у 2019 році. Геймплейно ця частина MK не відрізняється від попередніх, гравці керують бійцями, які мають свій унікальний набір прийомів та вмінь. Ця відеогра отримала високі оцінки від критиків, хоча звичайні геймери критикували її за систему мікротранзакцій.
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