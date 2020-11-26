Головна таємниця гри Mortal Kombat 11 була розкрита користувачем з нікнеймом TheThiny. Якщо активувати цей секрет, то гравці зможуть отримати доступ до спеціальної події.

Користувач з нікнеймом TheThiny опублікував на своєму youtube-каналі відео, у якому поділився розгадкою головної таємниці у грі Mortal Kombat 11. Про існування цього секрету у відеогрі геймери почали здогадуватися ще наприкінці 2019 року.

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На фоні у режимі "Вежі часу" з певною періодичністю пролітає метеорит (кожні 2 години). Геймери вже давно припускали, що для активації секрету потрібно ввести певну комбінацію. Також вони знайшли у файлах гри рядки зі словами "Meteor Event" (Подія з метеоритом).

Для розгадки цієї таємниці TheThiny використав модифікацію, яка змушує метеорит пролітати частіше. Лише так він зміг перепробувати чималу кількість різноманітних комбінацій. Правильною виявилась така: вліво, вгору, вліво, вправо, вліво, вгору, вгору.

Як активувати секрет з метеоритом – відео

Якщо зробити все правильно, то активується спеціальна подія: змагання з випадковим суперником на максимальній складності. Для того, щоб отримати доступ до неї потрібно: 250 тисяч монет, 500 сердець та 2,5 тисячі душ. Для проходження цього змагання дається лише 1 година. Також не можна виходити з режиму "Вежі часу", бо секретна подія зникне.

Нагородою за успішне проходження може бути випадковий скін Kombat League, а також різноманітні аксесуари чи костюми для персонажів цієї гри.