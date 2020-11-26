Главная тайна игры Mortal Kombat 11 была раскрыта пользователем с никнеймом TheThiny. Если активировать этот секрет, то игроки смогут получить доступ к специальному событию.

Пользователь с никнеймом TheThiny опубликовал на своем youtube-канале видео, в котором поделился разгадкой главной тайны в игре Mortal Kombat 11. О существовании этого секрета в видеоигре геймеры начали догадываться еще в конце 2019 года.

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На фоне в режиме "Башни времени" с определенной периодичностью пролетает метеорит (каждые 2 часа). Геймеры уже давно предполагали, что для активации секрета нужно ввести определенную комбинацию. Также они нашли в файлах игры строки со словами "Meteor Event" (Событие с метеоритом).

Для разгадки этой тайны TheThiny использовал модификацию, которая заставляет метеорит пролетать чаще. Только так он смог перепробовать большое количество различных комбинаций. Правильной оказалась такая: влево, вверх, влево, вправо, влево, вверх, вверх.

Как активировать секрет с метеоритом – видео

Если сделать все правильно, то активируется специальное событие: соревнования со случайным соперником на максимальной сложности. Для того чтобы получить доступ к ней нужно: 250 тысяч монет, 500 сердец и 2,5 тысячи душ. Для прохождения этого соревнования дается только 1 час. Также нельзя выходить из режима "Башни времени", поскольку секретное событие исчезнет.

Наградой за успешное прохождение может быть случайный скин Kombat League, а также различные аксессуары или костюмы для персонажей этой игры.