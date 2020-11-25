Лучшие новинки октября в Steam: Гейб Ньюэлл рекомендует
Steam назвал 20 лучших релизов за октябрь 2020 года. Также известный сервис отметил 5 самых интересных бесплатных новинок этого месяца.
Онлайн-магазин Steam представил 20 лучших релизов октября. В список попали сразу 12 команд разработчиков, которые впервые выпустили свой продукт в этом магазине.
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Лучшие видеоигры определили по прибыли, которую получили разработчики в первые 2 недели после выхода игры. Лучшие бесплатные новинки установили по количеству уникальных пользователей после релиза.
Список лучших релизов октября в Steam по дате выхода игры:
- STAR WARS: Squadrons
- Baldur's Gate 3
- EA SPORTS FIFA 21
- The Survivalists
- Second Extinction
- Torchlight III
- The Jackbox Party Pack 7
- RuneScape
- Age of Empires III: Definitive Edition
- Noita
- Crown Trick
- In Silence
- Amnesia: Rebirth
- Solasta: Crown of the Magister
- Beyond The Wire
- The Outer Worlds
- Ghostrunner
- Xuan-Yuan Sword VII
- The Dark Pictures Anthology: Little Hope
- Teardown
В число лучших попало очень много хорроров. Но это не должно никого удивлять, потому что октябрь завершился масштабной распродажей видеоигр в честь Хэллоуина. Также в этот список попали и известные игры от разработчиков из Electronic Arts: STAR WARS: Squadrons и EA SPORTS FIFA 21.
Отдельно Steam отметил разработчиков с Tuxedo Labs, Tactical Adventures, Redstone Interactive и Nolla Games. Их отмечают, как команды, которые в этом месяце достигли серьезных успехов. Эти студии выпустили такие игры:
Teardown (Tuxedo Labs) – игра, в которой нужно планировать и совершать ограбления. Все окружение в видеоигре полностью разрушается.
В игре Teardown можно разрушить почти все / фотография с портала teardowngame
Solasta: Crown of the Magister (Tactical Adventures) – игра, в которой геймеры управляют 4 героями, каждый из них имеет свой уникальный набор навыков. В этой видеоигре широкие возможности для кастомизации игровых персонажей.
Геймплей игры Solasta: Crown of the Magister / фотография из магазина Steam
Beyond the Wire (Redstone Interactive) – масштабный многопользовательский шутер от первого лица, который отправляет игроков во времена Первой мировой войны. В виртуальных баталиях могут принять участие 100 игроков.
Масштабные баталии ждут игроков в Beyond the Wire / фотография из магазина Steam
Noita (Nolla Games) – волшебный боевик, который проходит в мире с физическим моделированием каждого пикселя. Игрокам нужно исследовать мир, сражаться с врагами и создавать заклинания.
Исследуйте интересный мир в игре Noita / фотография с портала PC Gamer
Список лучших бесплатных новинок октября по количеству уникальных пользователей:
- RuneScape
- Eternal Return: Black Survival
- Action Taimanin
- Soulworker
- Blood of Steel
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