Steam назвал 20 лучших релизов за октябрь 2020 года. Также известный сервис отметил 5 самых интересных бесплатных новинок этого месяца.

Онлайн-магазин Steam представил 20 лучших релизов октября. В список попали сразу 12 команд разработчиков, которые впервые выпустили свой продукт в этом магазине.

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Лучшие видеоигры определили по прибыли, которую получили разработчики в первые 2 недели после выхода игры. Лучшие бесплатные новинки установили по количеству уникальных пользователей после релиза.

Список лучших релизов октября в Steam по дате выхода игры:

STAR WARS: Squadrons

Baldur's Gate 3

EA SPORTS FIFA 21

The Survivalists

Second Extinction

Torchlight III

The Jackbox Party Pack 7

RuneScape

Age of Empires III: Definitive Edition

Noita

Crown Trick

In Silence

Amnesia: Rebirth

Solasta: Crown of the Magister

Beyond The Wire

The Outer Worlds

Ghostrunner

Xuan-Yuan Sword VII

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Teardown

В число лучших попало очень много хорроров. Но это не должно никого удивлять, потому что октябрь завершился масштабной распродажей видеоигр в честь Хэллоуина. Также в этот список попали и известные игры от разработчиков из Electronic Arts: STAR WARS: Squadrons и EA SPORTS FIFA 21.

Отдельно Steam отметил разработчиков с Tuxedo Labs, Tactical Adventures, Redstone Interactive и Nolla Games. Их отмечают, как команды, которые в этом месяце достигли серьезных успехов. Эти студии выпустили такие игры:

Teardown (Tuxedo Labs) – игра, в которой нужно планировать и совершать ограбления. Все окружение в видеоигре полностью разрушается.

В игре Teardown можно разрушить почти все / фотография с портала teardowngame

Solasta: Crown of the Magister (Tactical Adventures) – игра, в которой геймеры управляют 4 героями, каждый из них имеет свой уникальный набор навыков. В этой видеоигре широкие возможности для кастомизации игровых персонажей.

Геймплей игры Solasta: Crown of the Magister / фотография из магазина Steam

Beyond the Wire (Redstone Interactive) – масштабный многопользовательский шутер от первого лица, который отправляет игроков во времена Первой мировой войны. В виртуальных баталиях могут принять участие 100 игроков.

Масштабные баталии ждут игроков в Beyond the Wire / фотография из магазина Steam

Noita (Nolla Games) – волшебный боевик, который проходит в мире с физическим моделированием каждого пикселя. Игрокам нужно исследовать мир, сражаться с врагами и создавать заклинания.

Исследуйте интересный мир в игре Noita / фотография с портала PC Gamer

Список лучших бесплатных новинок октября по количеству уникальных пользователей: