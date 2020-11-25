Найкращі новинки жовтня у Steam: Гейб Ньюелл рекомендує
Steam назвав 20 найкращих релізів за жовтень 2020 року. Також відомий сервіс відзначив 5 найцікавіших безкоштовних новинок цього місяця.
Онлайн-магазин Steam представив 20 найкращих релізів жовтня. У список потрапили одразу 12 команд розробників, які вперше випустили свій продукт у цій крамниці.
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Найкращі відеоігри визначили за прибутком, який отримали розробники у перші 2 тижні після виходу гри. Найліпші безкоштовні новинки встановили за кількістю унікальних користувачів після релізу.
Список найкращих релізів жовтня у Steam за датою виходу гри:
- STAR WARS: Squadrons
- Baldur's Gate 3
- EA SPORTS FIFA 21
- The Survivalists
- Second Extinction
- Torchlight III
- The Jackbox Party Pack 7
- RuneScape
- Age of Empires III: Definitive Edition
- Noita
- Crown Trick
- In Silence
- Amnesia: Rebirth
- Solasta: Crown of the Magister
- Beyond The Wire
- The Outer Worlds
- Ghostrunner
- Xuan-Yuan Sword VII
- The Dark Pictures Anthology: Little Hope
- Teardown
До когорти найкращих потрапило дуже багато хоррорів. Але це не повинно нікого дивувати, бо жовтень завершився масштабним розпродажем відеоігор на честь Геловіну. Також у цей список потрапили й відомі ігри від розробників з Electronic Arts: STAR WARS: Squadrons та EA SPORTS FIFA 21.
Окремо Steam відзначив розробників з Tuxedo Labs, Tactical Adventures, Redstone Interactive та Nolla Games. Їх відмічають, як команди, які цього місяця досягли серйозних успіхів. Ці студії випустили такі ігри:
Teardown (Tuxedo Labs) – гра, у якій потрібно планувати та здійснювати пограбування. Все оточення у відеогрі повністю руйнується.
У грі Teardown можна зруйнувати майже все / світлина з порталу teardowngame
Solasta: Crown of the Magister (Tactical Adventures) – гра, у якій геймери керують 4 героями, кожен з яких має свій унікальний набір навичок. У цій відеогрі широкі можливості для кастомізації ігрових персонажів.
Геймплей гри Solasta: Crown of the Magister / світлина з крамниці Steam
Beyond the Wire (Redstone Interactive) – масштабний багатокористувацький шутер від першої особи, який відправляє гравців у часи Першої світової війни. У віртуальних баталіях можуть взяти участь 100 гравців.
Масштабні баталії чекають гравців у Beyond the Wire / світлина з крамниці Steam
Noita (Nolla Games) – магічний бойовик, який відбувається у світі з фізичним моделюванням кожного пікселя. Гравцям потрібно досліджувати світ, битися з ворогами та створювати заклинання.
Досліджуйте цікавий світ у грі Noita / світлина з порталу PC Gamer
Список найкращих безкоштовних новинок жовтня за кількістю унікальних користувачів:
- RuneScape
- Eternal Return: Black Survival
- Action Taimanin
- Soulworker
- Blood of Steel
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