Steam назвав 20 найкращих релізів за жовтень 2020 року. Також відомий сервіс відзначив 5 найцікавіших безкоштовних новинок цього місяця.

Онлайн-магазин Steam представив 20 найкращих релізів жовтня. У список потрапили одразу 12 команд розробників, які вперше випустили свій продукт у цій крамниці.

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Найкращі відеоігри визначили за прибутком, який отримали розробники у перші 2 тижні після виходу гри. Найліпші безкоштовні новинки встановили за кількістю унікальних користувачів після релізу.

Список найкращих релізів жовтня у Steam за датою виходу гри:

STAR WARS: Squadrons

Baldur's Gate 3

EA SPORTS FIFA 21

The Survivalists

Second Extinction

Torchlight III

The Jackbox Party Pack 7

RuneScape

Age of Empires III: Definitive Edition

Noita

Crown Trick

In Silence

Amnesia: Rebirth

Solasta: Crown of the Magister

Beyond The Wire

The Outer Worlds

Ghostrunner

Xuan-Yuan Sword VII

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Teardown

До когорти найкращих потрапило дуже багато хоррорів. Але це не повинно нікого дивувати, бо жовтень завершився масштабним розпродажем відеоігор на честь Геловіну. Також у цей список потрапили й відомі ігри від розробників з Electronic Arts: STAR WARS: Squadrons та EA SPORTS FIFA 21.

Окремо Steam відзначив розробників з Tuxedo Labs, Tactical Adventures, Redstone Interactive та Nolla Games. Їх відмічають, як команди, які цього місяця досягли серйозних успіхів. Ці студії випустили такі ігри:

Teardown (Tuxedo Labs) – гра, у якій потрібно планувати та здійснювати пограбування. Все оточення у відеогрі повністю руйнується.

У грі Teardown можна зруйнувати майже все / світлина з порталу teardowngame

Solasta: Crown of the Magister (Tactical Adventures) – гра, у якій геймери керують 4 героями, кожен з яких має свій унікальний набір навичок. У цій відеогрі широкі можливості для кастомізації ігрових персонажів.

Геймплей гри Solasta: Crown of the Magister / світлина з крамниці Steam

Beyond the Wire (Redstone Interactive) – масштабний багатокористувацький шутер від першої особи, який відправляє гравців у часи Першої світової війни. У віртуальних баталіях можуть взяти участь 100 гравців.

Масштабні баталії чекають гравців у Beyond the Wire / світлина з крамниці Steam

Noita (Nolla Games) – магічний бойовик, який відбувається у світі з фізичним моделюванням кожного пікселя. Гравцям потрібно досліджувати світ, битися з ворогами та створювати заклинання.

Досліджуйте цікавий світ у грі Noita / світлина з порталу PC Gamer

Список найкращих безкоштовних новинок жовтня за кількістю унікальних користувачів: