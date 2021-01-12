Датамайнери знайшли у файлах гри Cyberpunk 2077 інформацію про мультиплеєр. Ентузіасти відзначили, що у відеогрі може бути два багатокористувацьких режими.

У мережі з'явилися перші подробиці про мультиплеєр для відеогри Cyberpunk 2077. Цією інформацією вирішив поділитися відомий портал DSOGaming.

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Розробники із CD Projekt RED вже відзначали, що мультиплеєр для відеогри вийде лише після сюжетних доповнень. Також вони не повідомляли жодної офіційної інформації з цього питання. Тому датамайнери вирішили взятися за роботу та пошукати цікаву інформацію з цієї теми у файлах відеогри Cyberpunk 2077. Ентузіастам вдалося знайти цікаві згадки про два багатокористувацькі режими. Перший з яких має назву "Heist" (пограбування), а другий поки її не отримав.

Режим "Heist" розрахований на кооперативне проходження та роботу у команді. Датамайнери навіть знайшли згадку про чотири класи, які будуть доступні у цьому режимі:

Соло

Нетраннер

Технік

Асасин

Цікаво, чи вийде у CD Projekt RED повторити успіх Rockstar Games та їх дуже цікавої адаптації режиму пограбувань. Також датамайнери відзначили, що CD Projekt RED планує використовувати у цьому режимі P2P-з'єднання, а не виділені сервери (хостом буде виступати один з гравців).

Інший режим ще не отримав назву, але й про нього ентузіасти змогли "відкопати" цікаву інформацію. Здається, це буде класичний "Deathmatch" (бій насмерть), бо датамайнери знайшли згадки про таблицю з підрахунком вбивств та смертей, а також інформацію про систему точок відродження персонажів. Також ентузіасти відшукали у файлах гри наступні рядки:

"До матчу приєднався..."

"Очікування гравців"

"Очікування гри"

"Кінець гри"

"Матч почнеться через..."

"Відродження через... секунд"

"Оце так! Ви вбили… % без співчуття"

"Вау, ти вбив сам себе"

"Ваша куля була сильнішою за ...%"

"Ваша куля була сильнішою за вашу самооцінку"

Розробники із CD Projekt RED поки не коментували цю знайдену інформацію. Раніше представники студії лише відзначили, що мультиплеєр буде самостійним проєктом, а першими деталями вони планують поділитися на початку 2021 року.

Вже класичний режим "Deathmatch" може з'явитися у відеогрі Cyberpunk 2077 / світлина з порталу Cyberpunk 2077