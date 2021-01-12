Датамайнеры нашли в файлах игры Cyberpunk 2077 информацию о мультиплеере. Энтузиасты отметили, что в видеоигре может быть два многопользовательских режима.

В сети появились первые подробности о мультиплеере для видеоигры Cyberpunk 2077. Этой информацией решил поделиться известный портал DSOGaming.

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Разработчики из CD Projekt RED уже отмечали, что мультиплеер для видеоигры выйдет только после сюжетных дополнений. Также они не сообщали никакой официальной информации по этому вопросу. Поэтому датамайнеры решили взяться за работу и поискать интересную информацию по этой теме в файлах видеоигры Cyberpunk 2077. Энтузиастам удалось найти интересные упоминания о двух многопользовательских режимах. Первый из которых носит название "Heist" (ограбление), а второй пока ее не получил.

Режим "Heist" рассчитан на кооперативное прохождение и работу в команде. Датамайнеры даже нашли упоминание о четырех классах, которые будут доступны в этом режиме:

Соло

Нэтраннер

Техник

Ассасин

Интересно, получится ли у CD Projekt RED повторить успех Rockstar Games и их очень интересной адаптации режима ограблений. Также датамайнеры отметили, что CD Projekt RED планирует использовать в этом режиме P2P-соединения, а не выделенные сервера (хостом будет выступать один из игроков).

Другой режим еще не получил название, но и о нем энтузиасты смогли "откопать" интересную информацию. Кажется, это будет классический "Deathmatch" (бой насмерть), поскольку датамайнеры нашли упоминания о таблице с подсчетом убийств и смертей, а также информацию о системе точек возрождения персонажей. Также энтузиасты нашли в файлах игры следующие строки:

"К матчу присоединился..."

"Ожидание игроков"

"Ожидание игры"

"Конец игры"

"Матч начнется через..."

"Возрождение через... секунд"

"Вот это да! Вы убили… % без сочувствия"

"Вау, ты убил сам себя"

"Ваша пуля была сильнее… %"

"Ваша пуля была сильнее за вашу самооценку"

Разработчики из CD Projekt RED пока не комментировали эту найденную информацию. Ранее представители студии лишь отметили, что мультиплеер будет самостоятельным проектом, а первыми деталями они планируют поделиться в начале 2021 года.

Уже классический режим "Deathmatch" может появиться в видеоигре Cyberpunk 2077 / фотография с портала Cyberpunk 2077