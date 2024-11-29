NAVI та Passion UA представили наліпки та автографи до Perfect World Shanghai Major 2024

Українські кіберспортивні колективи з Counter-Strike 2 – NAVI та Passion UA, представили внутрішньоігрові наліпки та автографи гравців, присвячені турніру Perfect World Shanghai Major 2024.

Наступні тижні увага фанатів кіберспорту буде прикута до Шанхаю, де проходитиме Perfect World Shanghai Major з CS 2, на якому виступлять одразу дві українські організації, повідомляє 24 Канал.

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Команди представили наліпки та автографи

Фанати колективів NAVI та Passion UA відтепер можуть прикрасити свої скіни зброї у Counter-Strike 2 свіженькими "айтемами" з символікою улюбленців, присвяченими "Мейджору".

Мова про наліпки чи ж як їх ще називають "стікери", які є невіднятним атрибутом кожного подібного турніру від Valve.

За прогнозами Favbet, Natus Vincere має всі шанси на перемогу на Perfect World Shanghai Major. Коефіцієнт на їхній виграш – 3.75. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Фанати "народжених перемагати", ймовірно, будуть найбільш зацікавлені в автографі Юстінаса "jL" Лекавічуса, який проявив креатив та створив підпис, схожий на усміхненого привида.

Наліпки NAVI / Фото HLTV

Шанувальники Passion UA ж будуть задоволені самим фактом наявності лого та автографів колективу в грі, хоча юні гравці команди безумовно постаралися над тим аби їх підписи мали певну художню цінність.

Наліпки Passion UA / Фото HLTV

Сподіваємося, що "стікери" це не єдине чим ці два колективи відзначаться на Perfect World Shanghai Major 2024.