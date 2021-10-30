Кілька тижнів тому ми розповідали про перших ботів у відеогрі New World, які займалися риболовством. Вони просто "заполонили" місця для цього заняття, а тому геймери взялися за боротьбу з ними. Якщо коротко, то для цього вони почали активно використовувати ворожих мобів.

Детальніше Кабани проти ботів: геймери знайшли кумедний спосіб розправи над шахраями у New World

Цього разу історія дуже схожа, щоправда, сьогодні йтиметься вже про інший різновид ботів. Геймери відзначають, що зараз "фермери" активно використовують їх для збору наземних ресурсів. Гравці в New World навіть вже вигадали назву для такого різновиду ботів – HempBot. А все тому, що вони збирають лише конкретний вид трави, який з'являється на сервері раз на кілька хвилин.

Зрозуміло, що через їхню діяльність страждають й звичайні гравці, які просто не встигають збирати ресурси. Саме тому шанувальники цього проєкту вирішили боротися з ботами власноруч, а для цього вони використовують їхній дуже простий алгоритм дії. Річ у тім, що можливості останніх обмежені, а загалом їх маршрут легко спрогнозувати: вони біжать до потрібного ресурсу, збирають його, далі прямують на ринок для продажу, а потім знову повертаються до місця збору.

Геймери почали відслідковувати маршрути таких ботів, щоб потім ловити їх у своєрідні пастки. Для цього вони розміщують на їхньому шляху намети, які боти просто не можуть обійти. Цікаво, що на деяких серверах їх просто "замуровують" в імпровізовані наметові табори. Зрозуміло, що це лише тимчасове рішення, а тому цікаво буде подивитися, як розробники планують боротися з їхніми власниками. Наостанок варто відзначити, що представники Amazon Games поки ніяк цю ситуацію не коментували.

Бот проти намету в грі New World: відео

Бот, якого "замурували" в наметовий табір / Фото Reddit RammarasFTW