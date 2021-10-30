Несколько недель назад мы рассказывали о первых ботах в видеоигре New World, которые занимались рыболовством. Они просто "захватили" места для этого занятия, а потому геймеры взялись за борьбу с ними. Если вкратце, то для этого они начали активно использовать вражеских мобов.

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В этот раз история очень похожа, правда, сегодня речь пойдет уже о другой разновидности ботов. Геймеры отмечают, что сейчас "фермеры" активно используют их для сбора наземных ресурсов. Игроки в New World даже уже придумали название для такой разновидности ботов – HempBot. А все потому, что они собирают только конкретный вид травы, который появляется на сервере раз в несколько минут.

Понятно, что из-за их деятельности страдают и обычные игроки, которые просто не успевают собирать ресурсы. Именно поэтому поклонники этого проекта решили бороться с ботами своими руками, а для этого они используют их очень простой алгоритм действий. Дело в том, что возможности последних ограничены, а в общем-то их маршрут легко спрогнозировать: они бегут к нужному ресурсу, собирают его, дальше направляются на рынок для продажи, а затем снова возвращаются к месту сбора.

Геймеры начали отслеживать маршруты таких ботов, чтобы потом ловить их в своеобразные ловушки. Для этого они размещают на их пути палатки, которые боты просто не могут обойти. Интересно, что на некоторых серверах их просто "замуровывают" в импровизированные палаточные лагеря. Понятно, что это лишь временное решение, поэтому интересно будет посмотреть, как разработчики планируют бороться с их владельцами. Напоследок стоит отметить, что представители Amazon Games пока никак эту ситуацию не комментировали.

Бот против палатки в игре New World: видео

Бот, которого "замуровали" в палаточный лагерь / Фото Reddit RammarasFTW