NAVI оголосили новий склад основної команди з Dota 2

У жовтні Natus Vincere оголосила про призупинення свого основного складу з Dota 2, оскільки не змогла знайти для команди постійних гравців. Весь цей час активною залишалась лише команда NAVI Junior. Однак учора ввечері українська кіберспортивна організація раптово оголосила про новий основний склад. Хто до нього увійшов?

Хто гратиме

Natus Vincere вирішили не збирати колектив по одній людині, а підписати відразу готову команду, відому під назвою PuckChamp. Вона в повному складі переходить до NAVI й виступатиме від її імені. В складі команди двоє українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Natus Vincere.

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Команда PuckChamp тепер представлятиме кіберспортивний клуб NAVI у дисципліні Dota 2. Найближчим змаганням для оновленого ростеру Народжених Перемагати стане грудневий LAN-турнір ESL One Bangkok 2024 із призовим фондом у 1 000 000 доларів,

– йдеться в оголошенні.

Зазначається, що PuckChamp раніше змагалася проти NAVI Junior, здобувши перемогу. Крім того, двоє гравців з цього складу, а також тренер уже раніше виступали за NAVI.

Склад NAVI з Dota 2:

Віталій "QBFY" Іванов. Україна.

Олег "kaori" Медведок. Україна.

Віталій "Sword_Art" Петкін. Україна. Тренер.

Інджі "Shad" Люб. Нідерланди.

Мирослав "BOOM" Біцан. Чехія.

Сухбат "sanctity-" Отгондаваа. Монголія.



Новий основний склад NAVI з Dota 2 / Скриншот 24 Каналу

BOOM, sanctity та Sword_Art уже раніше були в NAVI. Shad на нещодавньому великому турнірі PGL Wallachia Season 2 увійшов до топ-3 гравців турніру. Kaori добре зарекомендував себе минулого сезону у PSG Quest. QBFY раніше виступав за Monte та Palianytsia.

Нагадаємо, ESL One Bangkok 2024 пройде з 9 по 15 грудня. У турнірі візьмуть участь 12 команд.