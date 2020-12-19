NAVI у фінальному матчі OGA Dota PIT Season 4 перемогли команду OG. За перше місце українська організація отримала 62,5 тисячі доларів.

Українська організація Natus Vincere одержала перемогу у гранд-фіналі турніру OGA Dota PIT Season 4. У рамках цього змагання взяли участь команди з Європи та СНД, розповідає Games 24.

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Гранд-фінал проходив у форматі "best of 5" (найкращий за результатом 5 карт). NAVI одержали дуже впевнену перемогу над OG з рахунком 3:0. Хоча українська команда програла цьому колективу у фіналі верхньої сітки з рахунком 1:2, у рамках цього ж турніру. Тоді Natus Vincere відправилися у фінал нижньої сітки, де перемогли команду Nigma з рахунком 2:1. А вже у гранд-фіналі взяли дуже переконливий реванш в OG.

Українська організація за перемогу в OGA Dota PIT Season 4 отримала 62,5 тисячі доларів, а колектив OG – 32,5 тисячі доларів. Це перша перемога для нового складу Natus Vincere у дисципліні Dota 2. Раніше українська команда зайняла друге місце на турнірі ESL One Germany 2020, тоді наша організація програла з рахунком 1:3 колективу Team Liquid.

У рамках турніру OGA Dota PIT Season 4 NAVI перемогли такі команди: Live to Win, Alliance, Nigma та OG.

Natus Vincere – переможці турніру OGA Dota PIT Season 4 / світлина з твіттера NAVI

Матчі турніру OGA Dota PIT Season 4 проходили в онлайні з 15 по 18 грудня. Загальний призовий фонд цього змагання склав 150 тисяч доларів. За ці кошти змагалося 8 колективів з Європи та СНД, а турнір проходив за системою "double-elimination" (потрібно програти два матчі, щоб вилетіти). Також всі матчі, окрім гранд-фіналу, проходили у форматі "best of 3".