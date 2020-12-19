NAVI в финальном матче OGA Dota PIT Season 4 победили команду OG. За первое место украинская организация получила 62,5 тысячи долларов.

Украинская организация Natus Vincere одержала победу в гранд-финале турнира OGA Dota PIT Season 4. В рамках этого соревнования приняли участие команды из Европы и СНГ, рассказывает Games 24.

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Гранд-финал проходил в формате "best of 5" (лучший по результатам 5 карт). NAVI одержали очень уверенную победу над OG со счетом 3:0. Хотя украинская команда проиграла этому коллективу в финале верхней сетки со счетом 1:2, в рамках этого же турнира. Тогда Natus Vincere отправились в финал нижней сетки, где победили команду Nigma со счетом 2:1. А уже в гранд-финале взяли очень убедительный реванш у OG.

Украинская организация за победу в OGA Dota PIT Season 4 получила 62,5 тысячи долларов, а коллектив OG – 32,5 тысячи долларов. Это первая победа для нового состава Natus Vincere в дисциплине Dota 2. Ранее украинская команда заняла второе место на турнире ESL One Germany 2020, тогда наша организация проиграла со счетом 1:3 коллективу Team Liquid.

В рамках турнира OGA Dota PIT Season 4 NAVI победили следующие команды: Live to Win, Alliance, Nigma и OG.

Natus Vincere – победители турнира OGA Dota PIT Season 4 / фотография из твиттера NAVI

Матчи турнира OGA Dota PIT Season 4 проходили в онлайне с 15 по 18 декабря. Общий призовой фонд этого соревнования составил 150 тысяч долларов. За эти средства соревновались 8 коллективов из Европы и СНГ, а турнир проходил по системе "double-elimination" (нужно проиграть два матча, чтобы вылететь). Также все матчи, кроме гранд-финала, проходили в формате "best of 3".