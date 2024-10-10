NAVI програли команді FURIA на IEM Rio, але все одно з'являться в плей-офф

Головна частина Intel Extreme Masters Rio 2024 наближається до свого старту. Команди вже зіграли всі ігри групових стадій, і нарешті визначили учасників Playoff. Ось усі, хто пройшов далі.

Що буде далі

Про той факт, що NAVI проходять на наступний етап IEM Rio, ми знали ще вчора. Інтригою лишалося те, чи потраплять вони одразу у півфінал чи в чвертьфінал. У вчорашній грі проти FURIA українська команда, на жаль, програла, тож спочатку зіграє у чвертьфіналі, показує звіт Liquipedia.

Раніше NAVI стали на крок ближчі до кваліфікації на турнірі IEM Rio з Counter-Strike 2

Згідно з оновленою сіткою, тепер NAVI 11 жовтня гратиме з Virtus.pro , які вчора перемогли MongolZ, а переможець цієї гри зустрінеться у півфіналі 12 жовтня з HEROIC.

, які вчора перемогли MongolZ, а переможець цієї гри зустрінеться у півфіналі 12 жовтня з HEROIC. Паралельно з цим Vitality зіграє з MOUZ, а переможець потім зустрінеться з FURIA у півфіналі.

Нарешті, переможці обох півфіналів зустрінуться в ґрандфіналі 13 жовтня.

Як пройшла гра між Natus Vincere і FURIA

В цій останній на сьогодні грі FURIA повністю домінувала на обох картах, які зіграли команди, навіть на Mirage, де Natus Vincere здобули 12 перемог у своїх останніх 13 матчах. Карта Nuke завершилася рахунком 10:13 на користь FURIA, а Mirage 4:13, також на користь бразильців.

Момент перемоги FURIA: відео

Нагадаємо, команди борються за головний приз у 100 000 доларів. Друге місце очікує нагорода в 42 000 доларів, а третє і четверте – 20 000 доларів. П'яте та шосте місця заберуть по 10 000 доларів. Тож яке б місце не зайняла команда NAVI, з порожніми руками гравці вже точно не підуть.