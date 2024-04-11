У застосунку для вивчення мови Duolingo знайшли смішний натяк на "Відьмака"

Історія про відьмака Ґеральта з Рівії – це масштабний всесвіт, який охоплює книги, серіали, фільми, комікси, аніме та ігри. Головний герой навіть епізодично з'являвся в таких проєктах, як Fortnite і SoulCalibur VI. Тепер згадка лору з'явилася в найнеочікуванішому місці – додатку для вивчення мов Duolingo.

Подальший текст може містити спойлери до сюжету книг та серіалу від Netflix. Тож будьте обережні, продовжуючи читання. Якщо ви ще не знайомі з історією "Відьмака" й не хочете псувати собі сюрприз, рекомендуємо ознайомитись з іншими дописами на Games 24.

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Випадковість чи навмисний натяк?

Як помітив користувач Reddit GeraltAndYennefer, одне із завдань у фінському курсі Duolingo вимагає перекладу фрази: "Наречена — жінка, а наречений — їжак". Спантеличений таким запитом, він запитав у гілці r/witcher, чи не є це згадкою фентезійного всесвіту Сапковського.

Це посилання на Відьмака?

– запитав автор допису.

Як пізніше дізналося видання IGN, так і є. Журналісти зв'язалися з розробниками Duolingo й прямо запитали їх про цей момент. Там підтвердили, що рядок вказує на "Питання ціни", оповідання, яке Сапковський написав у 1993 році в антологічній збірці "Останнє бажання". Воно було адаптоване в четверту серію першого сезону "Відьмака" на Netflix, "Про бенкети, бастардів і поховання", яка розповідає про те, як Цірі стала "дочкою" Ґеральта.



Допис на Reddit / Скриншот IGN

Згідно з цим сюжетом, Ґеральт із Рівії відвідує бенкет, влаштований королевою Цінтри Каланте, бабусею Цірілли. На той момент сама Цірілла ще не народилася, а в подіях бере участь її мати Паветта. Ми бачимо, що багато кандидатів приїхали до палацу, щоб прохати про шлюб із принцесою Паветтою, але після низки подій вона обирає не їх, а невідомого лицаря масці на ім'я Дані, якого, як виявилось пізніше, вже давно знала й кохала. Однак на ньому лежить серйозне прокляття, яке перетворило його на монстра, схожого на їжака.

Таким чином завдання в Duolingo натякає нам саме на ці події, які, на жаль, скінчилися вкрай недобре.

Duolingo відомий своїми дивними та кумедними реченнями в наших курсах, але за ними стоїть реальна навчальна цінність. Іноді ми навмисно вставляємо в наш контент посилання на аніме, ігри та іншу попкультуру, щоб допомогти пов'язати вивчення мови з пристрастями та інтересами людей,

– сказав представник Duolingo в інтерв'ю IGN.

Як заявили представники компанії, посилання на "Відьмака" було "вставлено одним з фінських авторів курсу приблизно в 2019 році".