The Last of Us Part 1 залишається однією з найкращих в історії ігор. З огляду на те, що гра має величезну кількість продажів після успіху екранізації HBO, приємно бачити, як усе більше людей бачать історію Джоела та Еллі, навіть в іншому вигляді.

The Last of Us для ПК

Цей успіх змусив шанувальників сподіватися, що майбутній порт ПК буде успішним. Оскільки це може означати, що The Last of Us Part 2 також може вийти на ПК у майбутньому.

Втім, тепер з'явилася інформація, що Naughty Dog може не обробляти порт ПК The Last of Us Part 1. Вперше про це написав портал PCGamesN, який вказав, що зображення вимог до ПК було відредаговано, щоб додати логотип Iron Galaxy.

Хоча це не є підтвердженням того, що Naughty Dog взагалі не задіяний у процесі. Та це однозначно свідчить про те, що Iron Galaxy найняли для виконання великої частини роботи.

Цьому розробнику раніше доручали перенести гру Batman: Arkham Knight на комп'ютер. Гра досі відома своїм жахливим портом для комп'ютера з низькою продуктивністю та низкою проблем.