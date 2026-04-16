Яких результатів досягла команда NAVI?

Турнір Intel Extreme Masters Rio 2026, що проходить у Бразилії з 13 по 19 квітня, зібрав найсильніші команди світу, які змагаються за призовий фонд у розмірі 1 мільйон доларів. Для Natus Vincere шлях до плей-оф виявився значно складнішим, ніж очікували вболівальники. Після стартової перемоги над співвітчизниками з B8 з рахунком 2 – 1, команда несподівано поступилася бразильцям з FURIA з аналогічним результатом 1 – 2. Ця поразка опустила NAVI до нижньої сітки групи B, де права на ще одну помилку вже не було, пише 24 Канал.

Тренер команди Андрій Городенський, відомий як B1ad3, пізніше зазначив, що колектив буквально віддав перемогу супернику, особливо провалившись на карті Nuke. На його думку, гравці припускалися помилок у ситуаціях, де зазвичай діють бездоганно, що змусило їх проходити турнірну дистанцію складнішим шляхом.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Наступним випробуванням на вибування стала зустріч із HOTU. Українська організація продемонструвала високий рівень гри, здобувши впевнену перемогу з рахунком 2 – 0, пише HLTV. На карті Dust II гра закінчилася з рахунком 13:7. На Ancient суперник зміг нав'язати свої правила, проте все одно поступився з рахунком 13:9.

Особливо відзначився гравець Міхай "iM" Іван, який показав надвисокий рейтинг 1.63 за серію. Попри певний опір з боку опонентів у початкових раундах, вогнева міць NAVI виявилася вирішальним фактором. Ця перемога дозволила команді вийти у фінал нижньої сітки, де на них уже чекав матч за вихід у плей-оф.

Зустірч з Aurora Gaming

Того ж дня NAVI довелося провести ще один виснажливий поєдинок проти Aurora Gaming. B1ad3 висловив невдоволення форматом турніру, за якого командам доводиться грати два матчі поспіль, що вимагає надзвичайної концентрації та майже не залишає часу на підготовку. Проте "Народжені перемагати" впоралися з навантаженням, перемігши Aurora з рахунком 2 – 1, повідомляє HLTV.

Серія розпочалася з домінування українського клубу на Inferno, де вони розгромили опонентів 13:4. Однак на власній карті Mirage NAVI припустилися помилок і програли 11:13. Пізніше тренер команди зауважив, що навіть при повному контролі гри іноді траплялися дивні моменти, коли постріли не реєструвалися або гравці не вбивали суперників у вигідних позиціях.

Долю путівки в плей-оф вирішувала карта Dust II, де NAVI знову продемонстрували свою перевагу, завершивши її з результатом 13:4.

Особливу увагу фахівців привернула гра Дріна "makazze" Шакірі. Андрій Городенський назвав його виступи дивовижними та зазначив, що гравець демонструє відмінний рівень попри напружений графік. Тренер також підкреслив, що команда поступово знаходить необхідну стабільність завдяки постійній роботі над помилками та аналізу слабких місць під час тренувань.

Що далі для NAVI?

Мета NAVI залишається незмінною – бути постійними претендентами на трофеї, і вихід до чвертьфіналу в Ріо став черговим кроком до цього. Завдяки цим двом перемогам упродовж одного дня Natus Vincere гарантували собі місце у фінальній частині IEM Rio 2026.

У чвертьфіналі на них чекає зустріч із майже непереможним колективом Team Vitality. Цей поєдинок заплановано на 17 квітня о 21:15 за київським часом, повідомляє NAVI на своєму сайті. Матч стане своєрідним реваншем за фінал попереднього турніру в Роттердамі. Переможець цієї пари пройде до півфіналу, де продовжить боротьбу за головний приз на сцені Farmasi Arena.