Крок до тріумфу: шлях NAVI у закритих відборах

Перший ігровий день закритих кваліфікацій для західноєвропейського регіону завершили успіхом двох іменитих тегів. Колективи Natus Vincere та LGD Gaming продемонстрували впевнену гру й здобули право зустрітися у фіналі верхньої сітки, пише видання Bo3.gg. Це протистояння стане ключовим, оскільки переможець отримає значну перевагу у боротьбі за один із двох доступних слотів на основну частину чемпіонату.

Шлях "Народжених перемагати" розпочали з матчу проти Flame. Цей склад, що пробився через відкриті кваліфікації, об'єднав гравців із Румунії, Казахстану, Ірану та Туреччини. Попри статус аутсайдера, Flame змогли нав'язати боротьбу, проте NAVI виявилися сильнішими та закрили серію з рахунком 2:1.

Наступним суперником українського клубу став колектив Zero Tenacity, який напередодні підсилився новим офлейнером Михайлом "MikSa" Йовановичем, котрий раніше виступав за європейський ростер OG. Цю зустріч NAVI провели максимально сконцентровано, не віддавши опонентам жодної карти – чиста перемога 2:0.

Паралельно свою домінацію підтвердили LGD Gaming. Китайська організація, що виступає в європейському регіоні, спочатку здолала Balu Team, а згодом не залишила шансів команді Pipsqueak+4. Останні, до слова, повернулися до своєї оригінальної назви після виступів під тегом Ex-Pipsqueak+4. До складу цього колективу входять такі гравці, як українець Михайло "DarkLord" Блінов, Філіп "Copy" Бюлер, Абдімалік "Malik" Сайлау, Марсель "Ekki" Голов'єнко та Алім "aik" Беспаєв.

Турнір, де народжуються легенди

Esports World Cup 2026 претендує на звання наймасштабнішої події в історії кіберспорту. Організатори запланували проведення основної частини змагань на період з 6 липня по 23 серпня 2026 року. Масштаби вражають: у турнірі візьмуть участь понад 2 000 гравців з усього світу, а загальний призовий фонд сягне неймовірної позначки у 75 000 000 доларів.

Кваліфікації проходять у шести ключових регіонах: Східна та Західна Європа, Північна та Південна Америка, Південно-Східна Азія, а також об'єднаний регіон MESWA (Близький Схід та Південно-Західна Азія). Боротьба триває на актуальному патчі 7.41c у форматі double-elimination, що дає командам право на одну помилку.

Окрім фаворитів, у відборах беруть участь кілька інших команд: нова Team G (частково російський склад і російське коріння) та азійська команда Grind Back, яка вже встигла дійти до гранд-фіналу одного з регіональних турнірів перед стартом цих кваліфікацій.

Майбутній матч між NAVI та LGD Gaming визначить не лише лідера сітки, а й продемонструє готовність команд до гри на найвищому рівні. Обидва колективи прагнуть потрапити до Франції, де розіграють найбільші призові в історії дисципліни Dota 2.