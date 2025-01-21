Деталі

ESL One Raleigh 2025 – це великий турнір із загальним призовим фондом у мільйон доларів. Переможець отримає з цих грошей 300 000 доларів. За друге місце передбачено 175 000 доларів, а за третє – 120 000 доларів. Основна частина розпочнеться 7 квітня й завершиться 13 квітня. Турнір є повністю офлайновим і пройде в місті Ролі, що у США, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне повідомлення NAVI.

Дивіться також Хто переміг у боротьбі Natus Vincere та NAVI Junior за місце на PGL Wallachia Season 3

Під час етапу кваліфікацій NAVI Junior зіграли з OG (виграш із рахунком 2:0), потім із сербською командою Night Pulse (виграш із рахунком 2:0). Матч із Tundra Esports українці програли з рахунком 0:2. Але зустріч з AVULUS знову скінчилась на користь NAVI Junior – рахунок 2:0.

Зазначимо, що у відборах також брала участь команда Passion UA. Вона не змогла добратися до фіналу відборів, оскільки програла Team Secret і Gaimin Gladiators.

Склад NAVI Junior наразі такий:

Тарас Лінніков. Gotthejuice. Україна.

Артем Бачкур. Niku. Україна.

Юрій Проць. PMA. Україна.

Бакит Емілжанов. Zayac. Киргизстан. Капітан.

Станіслав Мітрошкін. Riddys. Україна.

Закритий відбір на ESL One Raleigh 2025 у Західній Європі проходив з 18 по 20 січня. Вісім команд змагалися за дві путівки на головну подію. Tundra Esports посіла перше місце за результатами.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!