Детали
ESL One Raleigh 2025 – это большой турнир с общим призовым фондом в миллион долларов. Победитель получит из этих денег 300 000 долларов. За второе место предусмотрено 175 000 долларов, а за третье – 120 000 долларов. Основная часть начнется 7 апреля и завершится 13 апреля. Турнир является полностью оффлайновым и пройдет в городе Роли, что в США, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное сообщение NAVI.
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Во время этапа квалификаций NAVI Junior сыграли с OG (выигрыш со счетом 2:0), затем с сербской командой Night Pulse (выигрыш со счетом 2:0). Матч с Tundra Esports украинцы проиграли со счетом 0:2. Но встреча с AVULUS снова закончилась в пользу NAVI Junior – счет 2:0.
Отметим, что в отборах также участвовала команда Passion UA. Она не смогла добраться до финала отборов, поскольку проиграла Team Secret и Gaimin Gladiators.
Состав NAVI Junior на данный момент таков:
- Тарас Линников. Gotthejuice. Украина.
- Артем Бачкур. Niku. Украина.
- Юрий Проць. PMA. Украина.
- Бакит Эмилжанов. Zayac. Кыргызстан. Капитан.
- Станислав Митрошкин. Riddys. Украина.
Закрытый отбор на ESL One Raleigh 2025 в Западной Европе проходил с 18 по 20 января. Восемь команд боролись за две путевки на главное событие. Tundra Esports заняла первое место по результатам.