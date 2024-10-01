Результати

На жаль, NAVI Junior вибули з відбору, програвши OG. Матч завершився з рахунком 2:1. Перші дві карти команди обміняли між собою, продемонструвавши рівний рівень гри. Однак наступна була не на користь українців.

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  • Обидві перші карти закінчилися протягом 45 хвилин.
  • Рахунок убивств на першій карті був 20-20. Але трон зруйнували OG.
  • Другу карту виграли NAVI.
  • Остання гра завершилась усього за 24 хвилини. NAVI Junior припустилася численних помилок. До 17-ї хвилини OG отримали перевагу в 11 000 золота й закінчили гру вже через 7 хвилин.

Склад NAVI Junior:

  • Тарас gotthejuice Лінніков
  • Артем Niku Бачкур
  • Юрій pma Проц
  • Тамір Daze Токпанов
  • Станіслав Riddys Мітрошкін

Що було далі

Після цього OG зустрілася зі ще однією українською командою під назвою Palianytsia. Українці обіграли суперників з результатом 2:0 і стали одними з переможців закритих кваліфікацій 24-го сезону DreamLeague.

Ось повний список усіх команд, які пройшли до DreamLeague Season 24:

  • AVULUS
  • Palianytsia
  • BandaNoone
  • Team Spirit
  • Nigma Galaxy
  • Azure Ray
  • Talon Esports
  • Nouns
  • Heroic
  • Team Waska

DreamLeague триватиме до 11 листопада. Призовий фонд події складе 1 мільйон доларів.

Хто такі Palianytsia

  • Palianytsia – українська професійна команда, заснована зовсім нещодавно, у вересні 2024 року.
  • Початковий склад Palianytsia включає трьох колишніх учасників Monte, а також двох інших українських гравців: Crystallize, Moonlight, fortniteMan, QBFY та kreker.
  • Команда фактично дебютувала у відборі на DreamLeague Season 24, але також взяла участь у RES Regional Series: EU #4, де зайняла четверте місце.