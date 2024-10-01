Результати
На жаль, NAVI Junior вибули з відбору, програвши OG. Матч завершився з рахунком 2:1. Перші дві карти команди обміняли між собою, продемонструвавши рівний рівень гри. Однак наступна була не на користь українців.
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- Обидві перші карти закінчилися протягом 45 хвилин.
- Рахунок убивств на першій карті був 20-20. Але трон зруйнували OG.
- Другу карту виграли NAVI.
- Остання гра завершилась усього за 24 хвилини. NAVI Junior припустилася численних помилок. До 17-ї хвилини OG отримали перевагу в 11 000 золота й закінчили гру вже через 7 хвилин.
Склад NAVI Junior:
- Тарас gotthejuice Лінніков
- Артем Niku Бачкур
- Юрій pma Проц
- Тамір Daze Токпанов
- Станіслав Riddys Мітрошкін
Що було далі
Після цього OG зустрілася зі ще однією українською командою під назвою Palianytsia. Українці обіграли суперників з результатом 2:0 і стали одними з переможців закритих кваліфікацій 24-го сезону DreamLeague.
Ось повний список усіх команд, які пройшли до DreamLeague Season 24:
- AVULUS
- Palianytsia
- BandaNoone
- Team Spirit
- Nigma Galaxy
- Azure Ray
- Talon Esports
- Nouns
- Heroic
- Team Waska
DreamLeague триватиме до 11 листопада. Призовий фонд події складе 1 мільйон доларів.
Хто такі Palianytsia
- Palianytsia – українська професійна команда, заснована зовсім нещодавно, у вересні 2024 року.
- Початковий склад Palianytsia включає трьох колишніх учасників Monte, а також двох інших українських гравців: Crystallize, Moonlight, fortniteMan, QBFY та kreker.
- Команда фактично дебютувала у відборі на DreamLeague Season 24, але також взяла участь у RES Regional Series: EU #4, де зайняла четверте місце.