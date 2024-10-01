Результаты
К сожалению, NAVI Junior выбыли из отбора, проиграв OG. Матч завершился со счетом 2:1. Первые две карты команды обменяли между собой, продемонстрировав равный уровень игры. Однако следующая была не в пользу украинцев.
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- Обе первые карты закончились в течение 45 минут.
- Счет убийств на первой карте был 20-20. Но трон разрушили OG.
- Вторую карту выиграли NAVI.
- Последняя игра завершилась всего за 24 минуты. NAVI Junior допустила многочисленные ошибки. К 17-й минуте OG получили преимущество в 11 000 золота и закончили игру уже через 7 минут.
Состав NAVI Junior:
- Тарас gotthejuice Линников
- Артем Niku Бачкур
- Юрий pma Проц
- Тамир Daze Токпанов
- Станислав Riddys Митрошкин
Что было дальше
После этого OG встретилась с еще одной украинской командой под названием Palianytsia. Украинцы обыграли соперников с результатом 2:0 и стали одними из победителей закрытых квалификаций 24-го сезона DreamLeague.
Вот полный список всех команд, которые прошли в DreamLeague Season 24:
- AVULUS
- Palianytsia
- BandaNoone
- Team Spirit
- Nigma Galaxy
- Лазурный луч
- Talon Esports
- Nouns
- Героические
- Team Waska
DreamLeague продлится до 11 ноября. Призовой фонд события составит 1 миллион долларов.
Кто такие Palianytsia
- Palianytsia – украинская профессиональная команда, основана совсем недавно, в сентябре 2024 года.
- Начальный состав Palianytsia включает трех бывших участников Monte, а также двух других украинских игроков: Crystallize, Moonlight, fortniteMan, QBFY и крекер.
- Команда фактически дебютировала в отборе на DreamLeague Season 24, но также приняла участие в RES Regional Series: EU #4, где заняла четвертое место.