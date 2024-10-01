OG перемагають NAVI Junior, але програють новій українській команді з Dota 2: хто вони і що далі

30 вересня команда NAVI Junior провела матч у рамках кваліфікації турніру DreamLeague Season 24 для Західної Європи. Гравці зійшлись у поєдинку з OG, але програли. Однак на цьому присутність України на турнірі не завершується, адже на сцену виходить "Паляниця".

Результати

На жаль, NAVI Junior вибули з відбору, програвши OG. Матч завершився з рахунком 2:1. Перші дві карти команди обміняли між собою, продемонструвавши рівний рівень гри. Однак наступна була не на користь українців.

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Обидві перші карти закінчилися протягом 45 хвилин.

Рахунок убивств на першій карті був 20-20. Але трон зруйнували OG.

Другу карту виграли NAVI.

Остання гра завершилась усього за 24 хвилини. NAVI Junior припустилася численних помилок. До 17-ї хвилини OG отримали перевагу в 11 000 золота й закінчили гру вже через 7 хвилин.

Склад NAVI Junior:

Тарас gotthejuice Лінніков

Артем Niku Бачкур

Юрій pma Проц

Тамір Daze Токпанов

Станіслав Riddys Мітрошкін

Що було далі

Після цього OG зустрілася зі ще однією українською командою під назвою Palianytsia. Українці обіграли суперників з результатом 2:0 і стали одними з переможців закритих кваліфікацій 24-го сезону DreamLeague.

Ось повний список усіх команд, які пройшли до DreamLeague Season 24:

AVULUS

Palianytsia

BandaNoone

Team Spirit

Nigma Galaxy

Azure Ray

Talon Esports

Nouns

Heroic

Team Waska

DreamLeague триватиме до 11 листопада. Призовий фонд події складе 1 мільйон доларів.

Хто такі Palianytsia

Palianytsia – українська професійна команда, заснована зовсім нещодавно, у вересні 2024 року.

Початковий склад Palianytsia включає трьох колишніх учасників Monte, а також двох інших українських гравців: Crystallize , Moonlight , fortniteMan , QBFY та kreker .

, , , та . Команда фактично дебютувала у відборі на DreamLeague Season 24, але також взяла участь у RES Regional Series: EU #4, де зайняла четверте місце.