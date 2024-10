Деталі

Другий сезон PGL Wallachia стартував 4 жовтня й триватиме до 13 жовтня 2024 року. Його призовий фонд становить 1 мільйон доларів, з яких переможець отримає 300 000 доларів, друге місце передбачає 175 000 доларів, а за третє дають 120 000 доларів. NAVI претендують на один із призів: на цьому шляху вони вже отримали перші перемоги, пише офіційний сайт команди.

Загалом на змаганнях присутні 16 колективів, 11 з яких були запрошені на турнір напряму. Одне з таких запрошень і дісталося NAVI попри те, що команда Dota 2 в складі української кіберспортивної організації останніми роками не показувала очікуваних результатів. Вона навіть пропустила цьогорічний The International і взагалі стала нечастою гостею на таких великих змаганнях. Тож це гарний шанс повернути собі колишню славу й повернутися в гру в прямому сенсі.

Отож, щоб пройти до плей-офф, NAVI обіграла Team Waska, MOUZ і Alliance. Разом із тим вона програла команді Heroic, буквально розпочавши з цього турнір PGL Wallachia Season 2. Але це не вплинуло на ситуацію.

Етап плей-оф почнеться 10 жовтня. Вісім команд розіграють сітку формату Double Elimination з матчами best of 3 і гранд-фіналом best of 5.

Склад NAVI на PGL Wallachia Season 2 такий:

Артем "Yuragi" Голубєв.

Божидар "bzm" Богданов.

Мирослав "BOOM" Біцан.

Бакит "W_Zayac" Емілжанов.

Клемент "Puppey" Іванов.

Віталій "Sword_Art" Петкін (тренер).

