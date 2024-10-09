Детали
Второй сезон PGL Wallachia стартовал 4 октября и продлится до 13 октября 2024 года. Его призовой фонд составляет 1 миллион долларов, из которых победитель получит 300 000 долларов, второе место предусматривает 175 000 долларов, а за третье дают 120 000 долларов. NAVI претендуют на один из призов: на этом пути они уже получили первые победы, пишет официальный сайт команды.
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Всего на соревнованиях присутствуют 16 коллективов, 11 из которых были приглашены на турнир напрямую. Одно из таких приглашений и досталось NAVI несмотря на то, что команда Dota 2 в составе украинской киберспортивной организации в последние годы не показывала ожидаемых результатов. Она даже пропустила нынешний The International и вообще стала нечастой гостьей на таких крупных соревнованиях. Так что это хороший шанс вернуть себе былую славу и вернуться в игру в прямом смысле.
Итак, чтобы пройти в плей-офф, NAVI обыграла Team Waska, MOUZ и Alliance. Вместе с тем она проиграла команде Heroic, буквально начав с этого турнир PGL Wallachia Season 2. Но это не повлияло на ситуацию.
Этап плей-офф начнется 10 октября. Восемь команд разыграют сетку формата Double Elimination с матчами best of 3 и гранд-финалом best of 5.
Состав NAVI на PGL Wallachia Season 2 таков:
- Артем "Yuragi" Голубев.
- Божидар "bzm" Богданов.
- Мирослав "BOOM" Бицан.
- Бакит "W_Zayac" Эмилжанов.
- Клемент "Puppey" Иванов.
- Виталий "Sword_Art" Петькин (тренер).