Деталі замін
Згідно з офіційним оголошенням, новим тренером основного складу став Мілан "MiLAN" Козомара родом із Боснії та Герцеговини. MiLAN – колишній професійний гравець із більш ніж десятирічним досвідом виступів на професійній сцені. Він двічі брав участь у The International, повідомляє 24 Канал з посиланням на Natus Vincere.
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У ролі тренера він уже працював з Into The Breach та Nouns Esports: під його керівництвом північно-американська команда зуміла пройти на PGL Wallachia Season 1, Riyadh Masters 2024 та The International 2024,
– йдеться в оголошенні організації.
Команда під керівництвом MiLAN складається з таких гравців:
- Інджі "Shad" Люб
- Сухбат "sanctity-" Отгондаваа
- Мирослав "BOOM" Біцан
- Віталій "QBFY" Іванов
- Олег "kaori" Медведок
NAVI Junior під своє крило бере українець Максим "TheHeartlessKing" Фадєєв, який має семирічний досвід тренування команд з Dota 2. Раніше він допоміг NAVI Junior завоювати місце на турнірі PGL Wallachia Season 4 в Бухаресті.
Його команда має такий склад:
- Тарас "gotthejuice" Лінніков
- Артем "Niku" Бачкур
- Юрій "pma" Проц
- Бакит "W_Zayac" Емілжанов
- Станіслав "Riddys" Мітрошкін
Усе це означає, що NAVI прощається з Віталієм Петкіним, відомим як "Sword_Art". Він тренував команду з Dota 2 протягом двох останніх років. "Разом із ним Народжені Перемагати минулого року двічі увійшли до топ-4 великих LAN-турнірів — Clavision: Snow Ruyi та PGL Wallachia Season 2", – додали в організації.