Детали замен

Согласно официальному объявлению, новым тренером основного состава стал Милан "MiLAN" Козомара родом из Боснии и Герцеговины. MiLAN – бывший профессиональный игрок с более чем десятилетним опытом выступлений на профессиональной сцене. Он дважды участвовал в The International, сообщает 24 Канал со ссылкой на Natus Vincere.

В роли тренера он уже работал с Into The Breach и Nouns Esports: под его руководством северо-американская команда сумела пройти на PGL Wallachia Season 1, Riyadh Masters 2024 и The International 2024,

– говорится в объявлении организации.

Команда под руководством MiLAN состоит из таких игроков:

Инджи "Shad" Люб

Сухбат "sanctity-" Отгондаваа

Мирослав "BOOM" Бицан

Виталий "QBFY" Иванов

Олег "kaori" Медведок

NAVI Junior под свое крыло берет украинец Максим "TheHeartlessKing" Фадеев, который имеет семилетний опыт тренировки команд по Dota 2. Ранее он помог NAVI Junior завоевать место на турнире PGL Wallachia Season 4 в Бухаресте.

Его команда имеет следующий состав:

Тарас "gotthejuice" Линников

Артем "Niku" Бачкур

Юрий "pma" Проц

Бакит "W_Zayac" Эмилжанов

Станислав "Riddys" Митрошкин

Все это означает, что NAVI прощается с Виталием Петкиным, известным как "Sword_Art". Он тренировал команду по Dota 2 в течение двух последних лет. "Вместе с ним Рожденные Побеждать в прошлом году дважды вошли в топ-4 крупных LAN-турниров - Clavision: Snow Ruyi и PGL Wallachia Season 2", – добавили в организации.

