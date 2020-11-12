Natus Vincere вийшли у плей-оф турніру IEM Beijing-Haidian 2020 Europe. Наступний матч відбудеться 19 чи 20 листопада, а точний суперник поки ще не визначився.

Natus Vincere пробилися у плей-оф турніру IEM Beijing-Haidian 2020 Europe, у вирішальному матчі вони здолали команду Spirit. Games24 розповість про найцікавіше з цього матчу та про можливі варіанти для NAVI у плей-оф.

Варто уваги PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 – про дату виходу, деталі розробки та інше

Для Natus Vincere це був вже 3 матч на турнірі IEM Beijing-Haidian 2020 Europe. Спочатку українська команда здолала данців з MAD Lions й мала шанси вийти у плей-оф раніше, але поступилася колективу Complexity. Для NAVI це був останній шанс пробитися у наступний раунд IEM Beijing-Haidian 2020 Europe. Команда, яка програвала цей матч, завершувала свої виступи на турнірі. Суперник був не з простих, російський колектив Spirit, який вже встиг вибити з цього змагання імениту команду OG (6 у світовому рейтингу).

Natus Vincere здолали команду Spirit з рахунком 2:0. На своєму піку (Nuke) NAVI перемогли 16:12, дуже впевнено провівши першу половину цієї карти. На мапі суперника (Overpass) була дуже рівна гра, у якій українська команда перемогла з рахунком 16:13.

Індивідуальна статистика матчу на двох картах / світлина з сайту HLTV

Найкращим гравцем цього протистояння став electronic, який завершив матч з прекрасною статистикою (51 – 30, +21), гарно відіграв і s1mple (46 – 33, +13). У команді Spirit цей поєдинок можуть занести собі в актив sdy (42 – 37, +5) та chopper (44 – 41, +3).

IEM Beijing-Haidian 2020 Турнір у дисципліні Counter-Strike: Global Offensive, що проходить з 6 по 22 листопада. Призовий фонд цього змагання складає 150 тисяч доларів. У європейському регіоні за цю суму змагаються 16 найкращих команд. Матчі проходять у форматі "bo3".

Наступний матч команда Natus Vincere проведе 19 або 20 листопада, точний суперник поки ще не визначився. У плей-оф з групи "А" вже вийшли NAVI, FaZe, Complexity та переможець поєдинку MAD Lions – Vitality. У групі "B" ще не було зіграно жодного матчу, але колективи там дуже серйозні (Astralis, Heroic, NiP, BIG). Тому команді Natus Vincere потрібно починати готуватися до дуже складних матчів у плей-оф IEM Beijing-Haidian 2020.