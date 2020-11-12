Natus Vincere вышли в плей-офф турнира IEM Beijing-Haidian 2020 Europe. Следующий матч состоится 19 или 20 ноября, а точный соперник пока еще не определился.

Natus Vincere пробились в плей-офф турнира IEM Beijing-Haidian 2020 Europe, в решающем матче они одолели команду Spirit. Games24 расскажет о самом интересном из этого матча и о возможных вариантах для NAVI в плей-офф.

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Для Natus Vincere это был уже 3 матч на турнире IEM Beijing-Haidian 2020 Europe. Сначала украинская команда одолела датчан с MAD Lions и имела шансы выйти в плей-офф раньше, но уступила коллективу Complexity. Для NAVI это был последний шанс пробиться в следующий раунд IEM Beijing-Haidian 2020 Europe. Команда, которая проигрывала этот матч, завершала свои выступления на турнире. Соперник был не из простых, русский коллектив Spirit, который уже успел выбить из этого соревнования именитую команду OG (6 в мировом рейтинге).

Natus Vincere одолели команду Spirit со счетом 2:0. На своем пике (Nuke) NAVI победили 16:12, очень уверенно проведя первую половину этой карты. На пике соперника (Overpass) была очень ровная игра, в которой украинская команда победила со счетом 16:13.

Индивидуальная статистика матча на двух картах / фотография с сайта HLTV

Лучшим игроком этого противостояния стал electronic, который завершил матч с прекрасной статистикой (51 – 30, +21), хорошо сыграл и s1mple (46 – 33, +13). В команде Spirit этот поединок могут занести себе в актив sdy (42 – 37, +5) и chopper (44 – 41, +3).

IEM Beijing-Haidian 2020 Турнир в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, который проходит с 6 по 22 ноября. Призовой фонд этого соревнования составляет 150 тысяч долларов. В европейском регионе за эту сумму соревнуются 16 лучших команд. Матчи проходят в формате "bo3".

Следующий матч команда Natus Vincere проведет 19 или 20 ноября, точный соперник пока еще не определился. В плей-офф из группы "А" уже вышли NAVI, FaZe, Complexity и победитель поединка MAD Lions – Vitality. В группе "B" еще не было сыграно ни одного матча, но коллективы там очень серьезные (Astralis, Heroic, NiP, BIG). Поэтому команде Natus Vincere нужно начинать готовиться к очень сложным матчам в плей-офф IEM Beijing-Haidian 2020.