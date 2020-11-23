NAVI у фінальному матчі IEM Beijing-Haidian 2020 Europe програли команді Vitality з рахунком 2:3. У такому ж стилі вони вже поступалися данцям з Astralis.

Natus Vincere перемагали у фінальному матчі з рахунком 2:0, але не змогли довести поєдинок до логічного завершення та програли 2:3, розповідає Games24.

Цікаво 5 найдорожчих скінів в CS: GO – вартість шокує

Фінальний поєдинок проходив у форматі "bo5" (найкращий на 5 картах). NAVI дуже впевнено розпочали матч, на перших двох мапах була зафіксована їх перемога: 16:5 на своєму піку (Nuke) та 16:12 на карті суперника (Dust2). Після такого старту від Natus Vincere, команді Vitality потрібно було здобути перемогу на 3 наступних мапах. І французи зробили неймовірний камбек: 16:6 на Overpass (пік NAVI), 16:9 на Inferno (пік Vitality) та 16:8 на Mirage.

"Народжені перемагати" вже програвали фінальний матч у такому стилі. На початку жовтня у фіналі ESL Pro League Season 12 Europe вони поступилися команді Astralis з рахунком 2:3, хоча мали перевагу у дві карти.

Команда Vitality також провалила не один фінальний поєдинок у 2020 році. Французи саме у цьому матчі змогли перервати серію з 4 програних фіналів поспіль.

Дивіться найкращі моменти матчу NAVI – Vitality – відео

У команді Natus Vincere з прекрасною статистикою завершив матч s1mple (118 – 70, +48), а у Vitality виділявся ZywOo (88 – 71, +17), особливо на вирішальній карті. Також французи дуже активно використовували 6 гравця: Nivera замінив misutaaa на Dust2, а shox на Inferno.

Індивідуальна статистика матчу на 5 картах / світлина з сайту HLTV

NAVI за друге місце на цьому турнірі отримають 30 тисяч доларів, а французи – 60 тисяч доларів та слот на турнірі IEM Global Challenge 2020.