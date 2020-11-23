NAVI в финальном матче IEM Beijing-Haidian 2020 Europe проиграли команде Vitality со счетом 2:3. В таком же стиле они уже уступали датчанам с Astralis.

Natus Vincere побеждали в финальном матче со счетом 2:0, но не смогли довести поединок до логического завершения и проиграли 2:3, рассказывает Games24.

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Финальный поединок проходил в формате "bo5" (лучший на 5 картах). NAVI очень уверенно начали матч, на первых двух картах была зафиксирована их победа: 16:5 на своем пике (Nuke) и 16:12 на карте соперника (Dust2). После такого старта от Natus Vincere, команде Vitality нужно было одержать победу на 3 следующих картах. И французы сделали невероятный камбэк: 16:6 на Overpass (пик NAVI), 16:9 на Inferno (пик Vitality) и 16:8 на Mirage.

"Рожденные побеждать" уже проигрывали финальный матч в таком стиле. В начале октября в финале ESL Pro League Season 12 Europe они уступили команде Astralis со счетом 2:3, хотя имели преимущество в две карты.

Команда Vitality также провалила не один финальный поединок в 2020 году. Французы именно в этом матче смогли прервать серию из 4 проигранных финалов подряд.

Смотрите лучшие моменты матча NAVI – Vitality – видео

В команде Natus Vincere с прекрасной статистикой завершил матч s1mple (118 – 70, +48), а в Vitality выделялся ZywOo (88 – 71, +17), особенно на решающей карте. Также французы очень активно использовали 6 игрока: Nivera заменил misutaaa на Dust2, а shox на Inferno.

Индивидуальная статистика матча на 5 картах / фотография с сайта HLTV

NAVI за второе место на этом турнире получат 30 тысяч долларов, а французы – 60 тысяч долларов и слот на турнире IEM Global Challenge 2020.