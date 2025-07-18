У якій грі з'являться NAVI на Esports World Cup 2025 цього разу?
Esports World Cup 2025 у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) став головною подією літа для шанувальників кіберспорту. Турнір триває з липня до кінця серпня й об’єднує найкращі колективи з усього світу, охоплюючи понад 25 дисциплін – від Dota 2 і Counter-Strike до мобільних та консольних ігор. Призовий фонд усієї події перевищує 70 мільйонів доларів, а участь в ньому є бажаною метою для кожної топової організації, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення NAVI.
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Українці вже представлені у Dota 2 (на жаль, команда програла і вибула з турніру) і Mobile Legends: Bang Bang, де зіграють відразу дві жіночі команди NAVI. Тепер вони приєднуються до сцени CrossFire. Колектив Natus Vincere пройшов через другий сезон Brazil League 2025, де у вирішальному матчі за третє місце обіграв команду Geekay з рахунком 3:0, чим гарантував собі слот на Esports World Cup 2025. Турнір у Бразилії завершився 10 перемогами та 4 поразками.
Турнір з CrossFire у рамках Esports World Cup 2025 відбудеться з 19 по 23 серпня. Шістнадцять команд з усього світу розіграють призовий фонд у розмірі 2 мільйонів доларів і 3 350 клубних очок EWC.
Поточний склад команди NAVI з CrossFire такий:
- Патрік Меїр, GDSZ. Бразилія.
- Жоау Вітор, JV. Бразилія.
- Рафаел Тіто, Akxshi. Бразилія.
- Хуан Карлос, juan1. Бразилія.
- Адріано Фарія, adrF. Бразилія.
- Габріел Оліва, GoW. Тренер. Бразилія.
- Густаво Мораїс. Geze. Запасний гравець. Бразилія.
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