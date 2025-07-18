В какой игре появятся NAVI на Esports World Cup 2025 на этот раз?

Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стал главным событием лета для поклонников киберспорта. Турнир длится с июля до конца августа и объединяет лучшие коллективы со всего мира, охватывая более 25 дисциплин – от Dota 2 и Counter-Strike до мобильных и консольных игр. Призовой фонд всего события превышает 70 миллионов долларов, а участие в нем является желанной целью для каждой топовой организации, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление NAVI.

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Украинцы уже представлены в Dota 2 (к сожалению, команда проиграла и выбыла из турнира) и Mobile Legends: Bang Bang, где сыграют сразу две женские команды NAVI. Теперь они присоединяются к сцене CrossFire. Коллектив Natus Vincere прошел через второй сезон Brazil League 2025, где в решающем матче за третье место обыграл команду Geekay со счетом 3:0, чем гарантировал себе слот на Esports World Cup 2025. Турнир в Бразилии завершился 10 победами и 4 поражениями.

Турнир по CrossFire в рамках Esports World Cup 2025 состоится с 19 по 23 августа. Шестнадцать команд со всего мира разыграют призовой фонд в размере 2 миллионов долларов и 3 350 клубных очков EWC.

Текущий состав команды NAVI из CrossFire таков:

Патрик Меир, GDSZ. Бразилия.

Жоау Витор, JV. Бразилия.

Рафаэл Тито, Akxshi. Бразилия.

Хуан Карлос, juan1. Бразилия.

Адриано Фария, adrF. Бразилия.

Габриэл Олива, GoW. Тренер. Бразилия.

Густаво Мораис. Geze. Запасной игрок. Бразилия.

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