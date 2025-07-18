В какой игре появятся NAVI на Esports World Cup 2025 на этот раз?
Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стал главным событием лета для поклонников киберспорта. Турнир длится с июля до конца августа и объединяет лучшие коллективы со всего мира, охватывая более 25 дисциплин – от Dota 2 и Counter-Strike до мобильных и консольных игр. Призовой фонд всего события превышает 70 миллионов долларов, а участие в нем является желанной целью для каждой топовой организации, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление NAVI.
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Украинцы уже представлены в Dota 2 (к сожалению, команда проиграла и выбыла из турнира) и Mobile Legends: Bang Bang, где сыграют сразу две женские команды NAVI. Теперь они присоединяются к сцене CrossFire. Коллектив Natus Vincere прошел через второй сезон Brazil League 2025, где в решающем матче за третье место обыграл команду Geekay со счетом 3:0, чем гарантировал себе слот на Esports World Cup 2025. Турнир в Бразилии завершился 10 победами и 4 поражениями.
Турнир по CrossFire в рамках Esports World Cup 2025 состоится с 19 по 23 августа. Шестнадцать команд со всего мира разыграют призовой фонд в размере 2 миллионов долларов и 3 350 клубных очков EWC.
Текущий состав команды NAVI из CrossFire таков:
- Патрик Меир, GDSZ. Бразилия.
- Жоау Витор, JV. Бразилия.
- Рафаэл Тито, Akxshi. Бразилия.
- Хуан Карлос, juan1. Бразилия.
- Адриано Фария, adrF. Бразилия.
- Габриэл Олива, GoW. Тренер. Бразилия.
- Густаво Мораис. Geze. Запасной игрок. Бразилия.
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