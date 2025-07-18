Ще одна команда NAVI пройшла на Esports World Cup 2025

NAVI знову привертають увагу кіберспортивної спільноти, забезпечивши собі ще ширшу участь на одній із наймасштабніших подій року – Esports World Cup 2025. Поряд із Dota 2 і Mobile Legends організація з'явиться на сцені ще однієї дисципліни.

У якій грі з'являться NAVI на Esports World Cup 2025 цього разу?

Esports World Cup 2025 у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) став головною подією літа для шанувальників кіберспорту. Турнір триває з липня до кінця серпня й об’єднує найкращі колективи з усього світу, охоплюючи понад 25 дисциплін – від Dota 2 і Counter-Strike до мобільних та консольних ігор. Призовий фонд усієї події перевищує 70 мільйонів доларів, а участь в ньому є бажаною метою для кожної топової організації, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення NAVI.

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Українці вже представлені у Dota 2 (на жаль, команда програла і вибула з турніру) і Mobile Legends: Bang Bang, де зіграють відразу дві жіночі команди NAVI. Тепер вони приєднуються до сцени CrossFire. Колектив Natus Vincere пройшов через другий сезон Brazil League 2025, де у вирішальному матчі за третє місце обіграв команду Geekay з рахунком 3:0, чим гарантував собі слот на Esports World Cup 2025. Турнір у Бразилії завершився 10 перемогами та 4 поразками.

Турнір з CrossFire у рамках Esports World Cup 2025 відбудеться з 19 по 23 серпня. Шістнадцять команд з усього світу розіграють призовий фонд у розмірі 2 мільйонів доларів і 3 350 клубних очок EWC.

Поточний склад команди NAVI з CrossFire такий:

Патрік Меїр, GDSZ. Бразилія.

Жоау Вітор, JV. Бразилія.

Рафаел Тіто, Akxshi. Бразилія.

Хуан Карлос, juan1. Бразилія.

Адріано Фарія, adrF. Бразилія.

Габріел Оліва, GoW. Тренер. Бразилія.

Густаво Мораїс. Geze. Запасний гравець. Бразилія.

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