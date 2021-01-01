Кіберспортсмени з організації Natus Vincere порадили найкращі фільми та серіали для перегляду на новорічні свята. Гравці найчастіше рекомендували серію фільмів про Гаррі Поттера та "Сам удома".

Гравці команди Natus Vincere назвали свої улюблені фільми та серіали для перегляду у період новорічних свят. Свої варіанти запропонували кіберспортсмени з Dota 2, PUBG, Apex Legends та Fortnite.

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Більшість кіберспортсменів з організації NAVI рекомендує дивитися під час новорічних свят перші дві частини фільму "Сам удома" або одразу всі вісім фільмів про пригоди відомого чарівника Гаррі Поттера. Також геймери порадили подивитися всім відомі новорічні фільми: "Поганий Санта", "Ґрінч", "Іронія долі" та "Хто в домі тато".

Гравці команди Natus Vincere рекомендують такі фільми та серіали для перегляду:

Богдан "Iceberg" Василенко – "Сам удома" та "Бруклін 9-9" .

та . Андрій "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко – "Поганий Санта" та "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" .

та . Алік "V-Tune" Воробей – "Ґрінч" , "Щасливі разом" та "Вороніни" .

, та . Дмитро "OldBoy" Буй – "Сам удома" та "Іронія долі" .

та . Віталій "Matic" Шульга – "Темний лицар" , "Джокер" та "Гра престолів" .

, та . Арсеній "ceh9" Іваничев – "Сам удома" та всі частини "Гаррі Поттера" .

та всі частини . Віталій "TheTab" Каркешкін – "Гаррі Поттер" , "Зелена книга" , "Вартові легенд" , "Хлопаки" , "Записки юного лікаря" , "Король" та "Пан Робот" .

, , , , , та . Владислав "Orange" Остроушко – всі частини "Гаррі Поттера" та дві перші частини "Сам удома" .

та дві перші частини . Микита "clawz" Марчинський – "Кінь БоДжек" .

. Ілля "m0NESY" Осипов – "Володар перснів" та "Мандалорець" .

та . Данило "headtr1ck" Валітов – всі частини "Сам удома" та "Ялинки" , а також "Хто в домі тато" .

та , а також . Кирило "Gospadarov" Госпадаров – всі частини "Гаррі Поттера" та "Аватар: Останній захисник" .

та . Олексій "Topa" Топчієнко – всі частини "Гаррі Поттера".

Чимало гравців з організації NAVI порадили переглянути серію фільмів "Гаррі Поттер" / світлина з порталу Forbes