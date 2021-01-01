NAVI рекомендует: лучшие фильмы и сериалы для просмотра на новогодние праздники
Киберспортсмены с организации Natus Vincere посоветовали лучшие фильмы и сериалы для просмотра на новогодние праздники. Игроки чаще всего рекомендовали серию фильмов о Гарри Поттере и "Один дома".
Игроки команды Natus Vincere назвали свои любимые фильмы и сериалы для просмотра в период новогодних праздников. Свои варианты предложили киберспортсмены из Dota 2, PUBG, Apex Legends и Fortnite.
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Большинство киберспортсменов с организации NAVI рекомендует смотреть во время новогодних праздников первые две части фильма "Один дома" или сразу все восемь фильмов о приключениях известного волшебника Гарри Поттера. Также геймеры посоветовали посмотреть всем известные новогодние фильмы: "Плохой Санта", "Гринч", "Ирония судьбы" и "Здравствуй, папа, Новый год!".
Игроки команды Natus Vincere рекомендуют такие фильмы и сериалы для просмотра:
- Богдан "Iceberg" Василенко – "Один дома" и "Бруклин 9-9".
- Андрей "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко – "Плохой Санта" и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке".
- Алик "V-Tune" Воробей – "Гринч", "Счастливы вместе" и "Воронины".
- Дмитрий "OldBoy" Буй – "Один дома" и "Ирония судьбы".
- Виталий "Matic" Шульга – "Темный рыцарь", "Джокер" и "Игра престолов".
- Арсений "ceh9" Иванычев – "Один дома" и все части "Гарри Поттера".
- Виталий "TheTab" Каркешкин – "Гарри Поттер", "Зеленая книга", "Хранители снов", "Пацаны", "Записки юного врача", "Король" и "Мистер Робот".
- Владислав "Orange" Остроушко – все части "Гарри Поттера" и две первые части "Один дома".
- Никита "clawz" Марчинский – "Конь БоДжек".
- Илья "m0NESY" Осипов– "Властелин колец" и "Мандалорец".
- Даниил "headtr1ck" Валитов – все части "Гарри Поттера" и "Елки", а также "Здравствуй, папа, Новый год!".
- Кирилл "Gospadarov" Госпадаров – все части "Гарри Поттера" и "Аватар: Легенда об Аанге".
- Алексей "Topa" Топчиенко – все части "Гарри Поттера".
Многие игроки с организации NAVI посоветовали посмотреть серию фильмов "Гарри Поттер" / фотография с портала Forbes
Natus VincereУкраинская киберспортивная организация, которая была основана в 2009 году. Представители этой команды неоднократно побеждали на масштабных турнирах в различных дисциплинах. Организация NAVI является одной из самых популярных в мире. Сейчас у организации есть подразделения в следующих дисциплинах: Dota 2, CS:GO, PUBG, PUBG Mobile, Quake Champions, Fortnite, Apex Legends и Tom Clancy's Rainbow Six Siege.
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