Киберспортсмены с организации Natus Vincere посоветовали лучшие фильмы и сериалы для просмотра на новогодние праздники. Игроки чаще всего рекомендовали серию фильмов о Гарри Поттере и "Один дома".

Игроки команды Natus Vincere назвали свои любимые фильмы и сериалы для просмотра в период новогодних праздников. Свои варианты предложили киберспортсмены из Dota 2, PUBG, Apex Legends и Fortnite.

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Большинство киберспортсменов с организации NAVI рекомендует смотреть во время новогодних праздников первые две части фильма "Один дома" или сразу все восемь фильмов о приключениях известного волшебника Гарри Поттера. Также геймеры посоветовали посмотреть всем известные новогодние фильмы: "Плохой Санта", "Гринч", "Ирония судьбы" и "Здравствуй, папа, Новый год!".

Игроки команды Natus Vincere рекомендуют такие фильмы и сериалы для просмотра:

Богдан "Iceberg" Василенко – "Один дома" и "Бруклин 9-9" .

и . Андрей "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко – "Плохой Санта " и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке " .

и . Алик "V-Tune" Воробей – "Гринч" , "Счастливы вместе " и "Воронины " .

, и . Дмитрий "OldBoy" Буй – "Один дома" и "Ирония судьбы" .

и . Виталий "Matic" Шульга – "Темный рыцарь " , "Джокер" и "Игра престолов " .

, и . Арсений "ceh9" Иванычев – "Один дома" и все части "Гарри Поттера " .

и все части . Виталий "TheTab" Каркешкин – "Гарри Поттер" , "Зеленая книга " , "Хранители снов " , "Пацаны " , "Записки юного врача " , "Король" и "Мистер Робот " .

, , , , , и . Владислав "Orange" Остроушко – все части "Гарри Поттера" и две первые части "Один дома" .

и две первые части . Никита "clawz" Марчинский – "Конь БоДжек " .

. Илья "m0NESY" Осипов– "Властелин колец " и "Мандалорец " .

и . Даниил "headtr1ck" Валитов – все части "Гарри Поттера" и "Елки " , а также "Здравствуй, папа, Новый год!" .

и , а также . Кирилл "Gospadarov" Госпадаров – все части "Гарри Поттера" и "Аватар: Легенда об Аанге " .

и . Алексей "Topa" Топчиенко – все части "Гарри Поттера".

Многие игроки с организации NAVI посоветовали посмотреть серию фильмов "Гарри Поттер" / фотография с портала Forbes