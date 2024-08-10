10 серпня NAVI стартуватимуть на IEM Cologne 2024 поєдинком в групі А проти бразильського колективу paiN, який відбудеться о 19:45 за Києвом, інформує Games 24.

До теми IEM Cologne 2024 з CS 2 стартує зовсім скоро: шанси команд, українці на турнірі та цікаві факти

Чи принесуть бразильці біль "народженим перемагати"?

Стадія Play-in завершилася, а отже усі команди отримали своїх опонентів.

Українська організація NAVI зійдеться у першому матчі проти 25 команди світового рейтингу hltv – бразильців з paiN.

Підопічні Андрія "B1ad3" Городенського є фаворитами поєдинку та мають без проблем пройти далі "верхньою" сіткою, проте не варто недооцінювати суперників, адже у CS 2 може статися все що завгодно.

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У разі успіху наступними опонентами "народжених перемагати" стануть переможці пари Astralis – 9z, а в разі програшу – команда, що виявиться слабшою в цій парі.

Тож існують досить великі шанси на те, що фанати кіберспорту можуть отримати класичне протистояння з гучною вивіскою "NAVI проти Astralis" вже на такій ранній стадії змагання.