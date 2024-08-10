10 августа NAVI будут стартовать на IEM Cologne 2024 поединком в группе А против бразильского коллектива paiN, который состоится в 19:45 по Киеву, информирует Games 24.
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Принесут ли бразильцы боль "рожденным побеждать"?
Стадия Play-in завершилась, а значит все команды получили своих оппонентов.
Украинская организация NAVI сойдется в первом матче против 25 команды мирового рейтинга hltv – бразильцев из paiN.
Подопечные Андрея "B1ad3" Городенского являются фаворитами поединка и должны без проблем пройти дальше по "верхней" сетке, однако не стоит недооценивать соперников, ведь в CS 2 может произойти все что угодно.
В случае успеха следующими оппонентами "рожденных побеждать" станут победители пары Astralis – 9z, а в случае проигрыша – команда, которая окажется слабее в этой паре.
Поэтому существуют достаточно большие шансы на то, что фанаты киберспорта могут получить классическое противостояние с громкой вывеской "NAVI против Astralis" уже на такой ранней стадии соревнования.