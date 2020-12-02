Аналітики визначили найкращі кіберспортивні організації 2020 року. Українська команда Natus Vincere опинилася на 4 сходинці цього рейтингу.

Компанія SlotsUp опублікувала результати цікавого дослідження, у якому вони визначили найкращі кіберспортивні організації 2020 року.

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Аналітики визначали найкращих за такими показниками:

прибуток за 2020 рік та за весь час

кількість виграних офіційних турнірів

популярність у соцмережах

кількість пошукових запитів у Google

Топ 10 найкращих кіберспортивних організацій у 2020 році / світлина з сайту SlotsUp

Максимально можна було отримати 50 балів. Найкраща кіберспортивна організація 2020 року це Team Liquid – 46,6 бала, всього на 1 пункт відстала команда Fnatic (45,6). NAVI (40,6) знаходиться на 4 сходинці цього рейтингу, українська організація одна з найкращих за прибутками, але не потрапила до топ 10 за показником пошукових запитів у Google. Деякі команди продемонстрували цікаві результати в окремих категоріях.

Прибуток

Аналітики об'єднали в одну категорію прибуток у 2020 році та за весь час. У цьому показнику найкращою стала організація Team Liquid. Представники цієї команди у 2020 році заробили понад 1,3 мільйона доларів, а за весь час більш як 35 мільйонів доларів. На другій сходинці за прибутком знаходиться Team Secret: понад 1 мільйон доларів у 2020 році та 12 мільйонів доларів за весь час.

Топ 10 кіберспортивних організацій за прибутками / світлина з сайту SlotsUp

Кількість виграних турнірів

Team Liquid й тут на першій сходинці, вони виграли 1839 офіційних турнірів за весь час.

Топ 10 кіберспортивних організацій за кількістю виграних турнірів / світлина з сайту SlotsUp

Популярність у соцмережах

У цьому компоненті дуже впевнено лідирує організація FaZe Clan. На всі соцмережі цієї команди підписано понад 24 мільйони користувачів. На другому місці знаходиться організація Team Solomid, у якої 7,4 мільйона шанувальників у всьому світі.

Топ 10 кіберспортивних організацій за популярністю у соцмережах / світлина з сайту SlotsUp

Кількість пошукових запитів у Google

На першому місці за цим показником знаходиться організація BIG, майже 1 мільйон запитів за місяць. У OG – 452 тисячі запитів, а в Alliance – 316 тисяч запитів.

Топ 10 кіберспортивних організацій за пошуковими запитами у Google / світлина з сайту SlotsUp