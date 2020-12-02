Аналитики определили лучшие киберспортивные организации 2020 года. Украинская команда Natus Vincere оказалась на 4 строчке этого рейтинга.

Компания SlotsUp опубликовала результаты любопытного исследования, в котором они определили лучшие киберспортивные организации 2020 года.

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Аналитики определяли лучших по следующим показателям:

прибыль за 2020 год и за все время

количество выигранных официальных турниров

популярность в соцсетях

количество поисковых запросов в Google

Топ 10 лучших киберспортивных организаций в 2020 году / фотография с сайта SlotsUp

Максимально можно было получить 50 баллов. Лучшая киберспортивная организация 2020 года это Team Liquid – 46,6 балла, всего на 1 пункт отстала команда Fnatic (45,6). NAVI (40,6) находится на 4 строчке этого рейтинга, украинская организация одна из лучших по доходам, но не попала в топ 10 по показателю поисковых запросов в Google. Некоторые команды продемонстрировали интересные результаты в отдельных категориях.

Прибыль

Аналитики объединили в одну категорию прибыль в 2020 году и за все время. В этом показателе лучшей стала организация Team Liquid. Представители этой команды в 2020 году заработали более 1,3 миллиона долларов, а за все время более 35 миллионов долларов. На второй строчке по прибыли находится Team Secret: более 1 миллиона долларов в 2020 году и 12 миллионов долларов за все время.

Топ 10 киберспортивных организаций по доходам / фотография с сайта SlotsUp

Количество выигранных турниров

Team Liquid и здесь на первой строчке, они выиграли 1839 официальных турниров за все время.

Топ 10 киберспортивных организаций по количеству выигранных турниров / фотография с сайта SlotsUp

Популярность в соцсетях

В этом компоненте очень уверенно лидирует организация FaZe Clan. На все соцсети этой команды подписано более 24 миллионов пользователей. На втором месте находится организация Team Solomid, в которой 7,4 миллиона поклонников во всем мире.

Топ 10 киберспортивных организаций по популярности в соцсетях / фотография с сайта SlotsUp

Количество поисковых запросов в Google

На первом месте по этому показателю находится организация BIG, почти 1 миллион запросов в месяц. В OG – 452 тысячи запросов, а в Alliance – 316 тысяч запросов.

Топ 10 киберспортивных организаций по поисковым запросам в Google / фотография с сайта SlotsUp