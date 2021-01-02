Відомий портал HLTV назвав топ 20 найкращих кіберспортивних команд у 2020 році. Українська організація NAVI знаходиться на 2 місці у цьому рейтингу.

Сайт HLTV опублікував рейтинг найкращих кіберспортивних команд у 2020 році. Під час складання цього топу враховувалися результати команд за весь рік, їх щомісячний рейтинг, а також здобуті призові.

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Найкращі команди у CS:GO за 2020 рік:

Astralis Natus Vincere Team Vitality BIG G2 Esports Heroic Team Liquid FURIA Esports Fnatic FaZe Clan mousesports OG Evil Geniuses Complexity Gaming 100 Thieves Ninjas in Pyjamas MAD Lions GODSENT Gen.G Virtus.pro

Аналітики з HLTV поставили на третє місце Team Vitality, вони вже другий рік поспіль займають цю сходинку. Французи дуже невдало провели перші декілька місяців на початку 2020 року. Команда тривалий час намагалася знайти свою гру, а також награвала комбінації з новачком команди. Лише під кінець 2020 року французи почали розкривати свій потенціал. Хоч команда й здобула декілька перемог у рамках важливих турнірів, але провальний початок року не дозволяє їм піднятися вище.

Статистика команди Team Vitality / світлина з порталу HLTV

Українська організація Natus Vincere опинилася на другій сходинці рейтингу від HLTV. У 2019 році наша команда в аналогічному топі була на 8 місці. Колектив дуже впевнено розпочав 2020 рік, перші декілька місяців команда домінувала на професійній сцені. Проблеми виникли вже в "еру онлайну", але все одно колектив доходив до вирішальних стадій різноманітних турнірів. Але у фінальних матчах NAVI чогось не вистачало: команда програла два фінали з рахунком 2:3, хоча вигравала 2:0. Можливо, саме цих двох перемог й не вистачило для першої сходинки.

Статистика команди Natus Vincere / світлина з порталу HLTV

Найкращою командою у 2020 році спеціалісти з порталу HLTV назвали Astralis. Данці стають найкращим колективом у дисципліні CS:GO вже третій рік поспіль. Astralis у 2020 були не такі переконливі, але все одно змогли здобути чималу кількість перемог. Проблемний період для данців припав на кінець весни та літо, коли відбулися деякі зміни в їх основному складі. Але після повернення ключових гравців, всі знову побачили домінування від данців.

Статистика команди Astralis / світлина з порталу HLTV

Також HLTV розпочав оголошувати свою двадцятку найкращих гравців за 2020 рік у дисципліні CS:GO. На 20 сходинці знаходиться Вінсент "Brehze" Кайонте з команди Evil Geniuses. Індивідуальні показники цього гравця виглядають дуже солідно у цьому році.

Індивідуальна статистика Вінсента "Brehze" Кайонте / світлина з порталу HLTV