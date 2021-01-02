NAVI в топе: HLTV назвал лучшие команды за 2020 год в дисциплине CS:GO
Известный портал HLTV назвал топ 20 лучших киберспортивных команд в 2020 году. Украинская организация NAVI находится на 2 месте в этом рейтинге.
Сайт HLTV опубликовал рейтинг лучших киберспортивных команд в 2020 году. При составлении этого топа учитывались результаты команд за весь год, их ежемесячный рейтинг, а также полученные призовые.
HLTV рекомендует 10 лучших моментов 2020 года в CS: GO – видео
Лучшие команды в CS:GO за 2020 год:
- Astralis
- Natus Vincere
- Team Vitality
- BIG
- G2 Esports
- Heroic
- Team Liquid
- FURIA Esports
- Fnatic
- FaZe Clan
- mousesports
- OG
- Evil Geniuses
- Complexity Gaming
- 100 Thieves
- Ninjas in Pyjamas
- MAD Lions
- GODSENT
- Gen.G
- Virtus.pro
Аналитики из HLTV поставили на третье место Team Vitality, они уже второй год подряд занимают эту позицию. Французы очень неудачно провели первые несколько месяцев в начале 2020 года. Команда долгое время пыталась найти свою игру, а также наигрывала комбинации с новичком команды. Лишь под конец 2020 года французы начали раскрывать свой потенциал. Хотя команда и добыла несколько побед в рамках важных турниров, но провальное начало года не позволяет им подняться выше.
Статистика команды Team Vitality / фотография с портала HLTV
Украинская организация Natus Vincere оказалась на второй строчке рейтинга от HLTV. В 2019 году наша команда в аналогичном топе была на 8 месте. Коллектив очень уверенно начал 2020 год, первые несколько месяцев команда доминировала на профессиональной сцене. Проблемы возникли уже в "эру онлайна", но все равно коллектив доходил до решающих стадий различных турниров. Но в финальных матчах NAVI чего-то не хватало: команда проиграла два финала со счетом 2:3, хотя выигрывала 2:0. Возможно, именно этих двух побед и не хватило для первой ступени.
Статистика команды Natus Vincere / фотография с портала HLTV
Лучшей командой в 2020 году специалисты из портала HLTV назвали Astralis. Датчане становятся лучшим коллективом в дисциплине CS:GO уже третий год подряд. Astralis в 2020 были не столь убедительны, но все равно смогли завоевать немалое количество побед. Проблемный период для датчан пришелся на конец весны и лето, когда произошли некоторые изменения в их основном составе. Но по возвращении ключевых игроков, все снова увидели доминирование от датчан.
Статистика команды Astralis / фотография с портала HLTV
Также HLTV начал объявлять свою двадцатку лучших игроков 2020 года в дисциплине CS:GO. На 20 строчке находится Винсент "Brehze" Кайонте из команды Evil Geniuses. Индивидуальные показатели этого игрока выглядят очень солидно в этом году.
Индивидуальная статистика Винсента "Brehze" Кайонте / фотография с портала HLTV
HLTVВедущий киберспортивный портал, освещающий события в дисциплине Counter-Strike:Global Offensive. На сайте представлены: новости, анонсы турниров, результаты матчей, подробная статистика (командная и индивидуальная) и много другой информации. Также HLTV в начале каждого года публикует двадцатку лучших игроков за год. Все профессиональные игроки в дисциплине CS:GO стремятся попасть в этот рейтинг.
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