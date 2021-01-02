Известный портал HLTV назвал топ 20 лучших киберспортивных команд в 2020 году. Украинская организация NAVI находится на 2 месте в этом рейтинге.

Сайт HLTV опубликовал рейтинг лучших киберспортивных команд в 2020 году. При составлении этого топа учитывались результаты команд за весь год, их ежемесячный рейтинг, а также полученные призовые.

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Лучшие команды в CS:GO за 2020 год:

Astralis Natus Vincere Team Vitality BIG G2 Esports Heroic Team Liquid FURIA Esports Fnatic FaZe Clan mousesports OG Evil Geniuses Complexity Gaming 100 Thieves Ninjas in Pyjamas MAD Lions GODSENT Gen.G Virtus.pro

Аналитики из HLTV поставили на третье место Team Vitality, они уже второй год подряд занимают эту позицию. Французы очень неудачно провели первые несколько месяцев в начале 2020 года. Команда долгое время пыталась найти свою игру, а также наигрывала комбинации с новичком команды. Лишь под конец 2020 года французы начали раскрывать свой потенциал. Хотя команда и добыла несколько побед в рамках важных турниров, но провальное начало года не позволяет им подняться выше.

Статистика команды Team Vitality / фотография с портала HLTV

Украинская организация Natus Vincere оказалась на второй строчке рейтинга от HLTV. В 2019 году наша команда в аналогичном топе была на 8 месте. Коллектив очень уверенно начал 2020 год, первые несколько месяцев команда доминировала на профессиональной сцене. Проблемы возникли уже в "эру онлайна", но все равно коллектив доходил до решающих стадий различных турниров. Но в финальных матчах NAVI чего-то не хватало: команда проиграла два финала со счетом 2:3, хотя выигрывала 2:0. Возможно, именно этих двух побед и не хватило для первой ступени.

Статистика команды Natus Vincere / фотография с портала HLTV

Лучшей командой в 2020 году специалисты из портала HLTV назвали Astralis. Датчане становятся лучшим коллективом в дисциплине CS:GO уже третий год подряд. Astralis в 2020 были не столь убедительны, но все равно смогли завоевать немалое количество побед. Проблемный период для датчан пришелся на конец весны и лето, когда произошли некоторые изменения в их основном составе. Но по возвращении ключевых игроков, все снова увидели доминирование от датчан.

Статистика команды Astralis / фотография с портала HLTV

Также HLTV начал объявлять свою двадцатку лучших игроков 2020 года в дисциплине CS:GO. На 20 строчке находится Винсент "Brehze" Кайонте из команды Evil Geniuses. Индивидуальные показатели этого игрока выглядят очень солидно в этом году.

Индивидуальная статистика Винсента "Brehze" Кайонте / фотография с портала HLTV